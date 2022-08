Convocan manifestación el día 7 en Cáceres en defensa del desarrollo integral de la región

Ep.



El partido Extremadura Unida ha convocado una manifestación en Cáceres para el día 7 de septiembre, a las 18,00 horas, con el objetivo de defender los intereses de Extremadura en cuanto a infraestructuras como el tren, la industria, el desarrollo integral, aeropuerto civil, el campo, la sanidad, educación, etc.



La marcha saldrá de la Plaza Mayor y recorrerá la calle Pintores, San Pedro, la avenida de España, plaza de América, y la avenida de Alemania hasta llegar a la estación de tren. La duración aproximada será de 3 horas y a ella se han sumado otras asociaciones como la plataforma 'Una Extremadura digna' y otros colectivos como Cacereños por Cáceres, entre otros.



El presidente de Extremadura Unida, Pedro Cañada, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que la situación de la región "debe cambiar necesariamente" para conseguir un desarrollo industrial que cree empleo y riqueza, ya que "no podemos estar otros cuarenta años como está la región". "Necesitamos la unidad para defender Extremadura", ha sentenciado.



"Queremos que la caja fuerte del caudal político extremeño se quede en Extremadura para defender los intereses de la región", ha señalado Cañada, que ha indicado que los diputados de los partidos generalistas "no son libres" porque votan según la disciplina de partido, por lo que "Extremadura está indefensa", y esto es lo que ha llevado a varios partidas regionalistas a unirse para configurar una lista conjunta en las próximas elecciones.



Para ello, Levanta convoca a todos los partidos, asociaciones y extremeños en general para "defender los intereses de Extremadura", sobre todo en materia ferroviaria por lo que se demandará la recuperación de los trenes suprimidos con Portugal, con el norte y sur de Extremadura, la apertura de Renfe a las zonas de Coria, Sierra de Gata, Las Hurdes, "que nunca vieron el tren ni se intentó un desarrollo armónico".



"Como extremeños tenemos derecho a defender los intereses de Extremadura, maltratada históricamente y que necesita un cambio radical porque este daño se ha recibido de los mismos gobiernos que apoyaron los extremeños. Es necesaria una alternativa en la que los extremeños superen sus diferencias y se unan para defender lo que nos pertenece como derecho", ha asegurado Cañada, que ha criticado la discriminación de la región en inversiones estatales respecto a otras CCAA.



OTRAS CONVOCATORIAS



Respecto a otra convocatoria el mismo día en Mérida y a la concentración del día 8 en Madrid en defensa del tren y ante la crítica de falta de unión en las reivindicaciones, el secretario general de Cacereños por Cáceres, Leopoldo Barrantes, ha explicado que todas las manifestaciones que se han convocado son "complementarias" y corresponden a la "necesidad de movilización de la ciudadanía", además de ser "necesarias".



A la pregunta sobre la polémica que ha surgido porque algunos partidos políticos se han unido a la protesta sobre el tren que partirá desde Badajoz a Madrid, Barrantes ha señalado que "todos" tienen derecho a sumarse a la reivindicación de mejoras para la región.



En esta línea, el coordinador de 'Una Extremadura digna', Óscar Pérez, ha animado a la gente a que participe en las concentraciones tanto de Cáceres como de Mérida, y ha insistido en que la diferencia está en que la de la capital autonómica está convocada por colectivos sociales y la de Cáceres por un partido político.



"Es bueno que el Día de Extremadura no sea solo una jornada festiva sino también reivindicativa para hacer valer la defensa de los problemas que tiene la región para su desarrollo", ha incidido Pérez, que ha pedido más inversión en sanidad, en educación o en vivienda.