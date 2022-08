Guardiola plantea a Vara un pacto para "impulsar" y "recuperar" la sanidad en Extremadura

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha propuesto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un pacto para "impulsar" y "recuperar" la sanidad en la región, ya que defiende que este ámbito debe quedar fuera de toda "discrepancia política".



Asimismo, la 'popular' ha considerado que la situación de la sanidad no es fácil solucionarla en el corto plazo y ha estimado necesario dotarse de un nuevo modelo de gestión sanitaria "de calidad".



Guardiola ha realizado estas declaraciones tras participar, junto a la vicesecretaria general de Política Social del PP, María del Carmen Navarro, en un encuentro con extremeños de diferentes sectores relacionados con la sanidad en Cáceres.



Entre otros puntos, el pacto contempla que se habiliten de forma "extraordinaria y urgente" las partidas que sean necesarias para recuperar aquellos servicios que hayan sido suprimidos durante la pandemia.



También un plan de garantía y calidad sanitaria escuchando previamente a los afectados con el objetivo de recoger una memoria económica que deberá ser trasladada a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx).



Otro aspecto a tener en cuenta sería tener "especial mimo" y "cuidado" hacia la atención sanitaria desmantelada e implantar un modelo sanitario que vele por la cercanía y por el contacto con el paciente para "devolver el carácter de universal" a la Atención Primaria.



Asimismo, el pacto propuesto por el PP quiere recuperar un servicio "digno" de transporte sanitario terrestre, así como "dignificar laboralmente" a los profesionales sanitarios y ofrecerles una estabilización en su contratación.



Por otro lado quiere establecer un "compromiso firme con todas las instituciones por la "necesaria reforma" del sistema de financiación autonómica para proporcionar los recursos precisos de cara a prestar un servicio "de manera adecuada".



Finalmente, el pacto por la sanidad del PP propone incorporar las nuevas tecnologías a la sanidad y establecer un plan de choque frente a las "interminables listas de espera".



"Los ciudadanos están cansados de chiquillería política, de pasarnos la pelota de un tejado a otro, de debates estériles y lo que quieren es que seamos políticos adultos, que tomemos decisiones responsables", ha remarcado la presidenta del PP de Extremadura.



Por ello, ha insistido en que quiere tender la mano al presidente de la Junta para "impulsar" y "recuperar" la sanidad en Extremadura, ya que la crisis económica "en ciernes", ha indicado Guardiola, no puede hacer "tambalear el estado de bienestar".



De este modo, ha abogado por "mirar al futuro en la cara", toda vez que no se puede esperar a que el tiempo solucione aquellas cuestiones que los responsables políticos "no son capaces de solucionar".



EL SES COMO UN "CALL CENTER"



En su intervención ante los medios en Cáceres, María Guardiola ha lamentado la situación del sistema sanitario en la región y que el Servicio Extremeño de Salud (SES) se convirtiese, durante la pandemia, en una especie de "call center sobresaturado", un aspecto del que aún no se ha recuperado, ha dicho.



De este modo, ha considerado que se ha gestionado con "mucha ineficiencia" y se han producido recortes a pesar de haber recibido muchos fondos europeos con motivo de la pandemia, una situación que hay que cambiar porque nos "va la vida en ello".



También, y sobre la sanidad rural, ha criticado que su estado sea "crítico", ya que la falta de médicos hace inviable que los profesionales se puedan coger vacaciones sin que se cause problemas importantes en los pueblos.



Por ello, en su opinión, en Extremadura se da una situación de "segregación sanitaria" que hay que revertir, ya que lo que no puede ser, ha insistido, que se tenga una sanidad "de segunda o de tercera" dependiendo de si se vive en un pueblo o en una ciudad.



Así, ha lamentado que el "desgaste sanitario" haya afectado de forma más profunda a aquellos municipios que tienen una menor población, que están más desconectados y que no cuentan con las mismas infraestructuras y recursos que las zonas más pobladas.



De igual modo, ha considerado necesario modernizar las urgencias y eliminar los "contratos basura" y "precarios" que se están ofreciendo, además de lamentar el hecho de que los MIR no se queden en Extremadura, algo que "no es casualidad" por las condiciones que se ofrecen.



En esta línea, la presidenta del PP de Extremadura ha considerado necesario que se elabore un "estudio real" de las necesidades de recursos humanos en España para evitar el "déficit estructural" de profesionales, ya que estas "fallas estructurales no se pueden tapar ni con propaganda ni con medidas temporales".



Asimismo, Guardiola ha indicado que no va a ser ella quien le eche la culpa de la falta de profesionales médicos a Vara, ya que es un problema que tiene una "raíz de dimensiones considerables" y se da en otras comunidades, aunque él sí es el competente y si tiene un problema lo debería decir y el PP estará "a su lado" para reclamar a Pedro Sánchez los recursos para que "no se desangre" la sanidad extremeña.