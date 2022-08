Guardiola espera que el aumento de vuelos desde Badajoz no quede en "papel mojado"

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, espera que la licitación del contrato de los vuelos desde Badajoz a Madrid y Barcelona sometidos a obligaciones de servicio público no se convierta en "papel mojado" como ha ocurrido, ha señalado, con el resto de infraestructuras, tras comprobar la "estafa" del tren de alta velocidad.



En una rueda de prensa en Mérida, en la que ha sido preguntada por esta licitación, ha señalado que "todo lo que mejore" las comunicaciones e infraestructuras de la región "siempre" va a recibir una valoración "positiva" por parte del PP.



No obstante, ha matizado que quiere que esta licitación, por 8,8 millones de euros, se convierta en "una realidad y no sea un simple papel mojado como el resto de infraestructura", tal y como se ha visto, ha dicho, con "el AVE, que ha sido una estafa", que espera que "no se repita con el avión".



Por otro lado, sobre la protesta convocada por varios colectivos el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, en Madrid, para reclamar un tren digno para la región, ha señalado que el PP "estará siempre al lado de las reivindicaciones ciudadanas para pedir lo que es justo y de sentido común".



Por tanto, es una convocatoria que valora "muy positivamente": "Deberíamos estar todos los extremeños allí alzando la voz", si bien no ha confirmado su asistencia a la misma.