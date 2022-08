Las exportaciones extremeñas crecen un 24% en los seis primeros meses de 2022

Rd./Ep.

Las exportaciones extremeñas se han cifrado en 1.411,9 millones de euros en los seis primeros meses de 2022, lo que supone un 24 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior.



Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.128,6 millones de euros, que suponen un crecimiento interanual del 29,9 por ciento en el mismo periodo.



A su vez, en este periodo, las exportaciones españolas de mercancías han crecido un 24,8 por ciento respecto a 2021, hasta alcanzar los 190.919 millones de euros. Por su parte, las importaciones han aumentado un 40,7 por ciento hasta los 222.882,2 millones de euros.



En concreto, el 70,7 por ciento de las exportaciones extremeñas se concentra en dos sectores, en concreto, Alimentos, cuyas ventas han sido de 636,7 millones de euros, y Semimanufacturas no químicas, que se ha situado en 361,4 millones. Presentan, así, un crecimiento anual del 19,3 por ciento y del 41,2 por ciento, respectivamente.



Entre los demás sectores destaca el aumento de las exportaciones de 'Otras mercancías' (521,4 por ciento), Productos energéticos (47 por ciento), y 'Bienes de consumo duradero (43,2 por ciento), y no hay ningún sector en el que se produzcan reducciones, tal y como informa en una nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



Con respecto al ranking de países de los principales clientes habituales, se observa un aumento de las exportaciones a Italia (89,5 por ciento), Portugal (36,3 por ciento), Alemania (29,8 por ciento), Francia (26,7 por ciento) y Reino Unido (23,8 por ciento).



En lo referente a las importaciones, el 33,3 por ciento (375,9 millones de euros) corresponde a Bienes de equipo, que disminuye un 3,2 por ciento con respecto a 2021. Entre los sectores que más han incrementado las importaciones se encuentran los de Semimanufacturas no químicas (135,9 por ciento), Bienes de consumo duradero (108,4 por ciento) y Manufacturas de consumo (68,3 por ciento).



Por países, Portugal encabeza el ranking de las importaciones con 234,3 millones de euros, seguido de China con 197,7 millones y Países Bajos con 184,7 millones de euros. En relación con el año anterior han aumentado las compras a Alemania (106,5 por ciento), Países Bajos (71,8 por ciento), China (53,9 por ciento) y Francia (11,5 por ciento).



Cabe recordar que el Instituto de Estadística de Extremadura elabora esta información mediante el tratamiento de los microdatos facilitados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.



DATOS DE JUNIO



A su vez, las exportaciones registradas en el mes de junio de 2022 en Extremadura han alcanzado los 341,6 millones de euros, un 28,6 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. De estas exportaciones, 165,3 millones de euros (el 48,4 por ciento del total) corresponden al sector de Alimentos, que experimenta un crecimiento de 15,4 por ciento en tasa interanual.



Entre el resto de los sectores destacan los aumentos en 'Otras mercancías' (609,9 por ciento), Sector automóvil (125,8 por ciento) y Semimanufacturas no químicas (58,5 por ciento).



Del mismo modo, en el sexto mes del año, las exportaciones españolas de mercancías han crecido en un 26,6 por ciento en tasa interanual, situándose en 34.949,4 millones de euros.



Por su parte, el valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 236,2 millones de euros, un 10,9 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. Entre los sectores que han aumentado sus importaciones destacan Semimanufacturas no químicas (134,5 por ciento), Productos energéticos (106,7 por ciento) y Sector automóvil (82,2 por ciento).



En este caso, los sectores que registran una tasa de variación negativa han sido 'Otras mercancías' (-88,5 por ciento), Bienes de equipo (-44,7 por ciento) y Materias primas (-24,1 por ciento).



Mientras, las importaciones del conjunto de España alcanzan los 40.342,9 millones de euros, un 41,1 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.



CIFRAS NACIONALES



Así, a nivel nacional, el déficit comercial ha alcanzado los 31.963,2 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone multiplicar casi por seis los 5.397,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



Este resultado es consecuencia del fuerte tirón de las importaciones, que crecen un 40,7% en el periodo y marcan máximo histórico, hasta los 222.882 millones de euros; mientras que las exportaciones repuntan un 24,8%, hasta los 190.919 millones de euros, también máximo histórico para el periodo. La tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se ha situado en el 85,7 por ciento.



Detrás de este fuerte incremento del déficit comercial también se encuentra el incremento del déficit energético hasta los 25.894 millones de euros, mientras que el déficit no energético ha arrojado un saldo de 6.069,4 millones de euros.



Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el comercio exterior español sigue mostrando "gran dinamismo", superior al de la mayoría de países del entorno, ya que la evolución de las exportaciones españolas en el mes de junio muestra un "muy buen comportamiento" que alcanza a todos los sectores.



Asimismo, ha indicado, en un comunicado, que las importaciones han aumentado en mayor medida debido al efecto de los productos energéticos, así como por la consolidación en la recuperación de la demanda interna. Además, el encarecimiento de los productos, motivado principalmente por el alza de la energía, sigue siendo la "principal causa" del déficit. "Esto hace que se mantenga el déficit comercial similar al de los meses anteriores", ha afirmado Méndez.



Comercio destaca que el crecimiento interanual de las exportaciones españolas del primer semestre (+24,8%) ha sido superior al registrado por la UE-27 (21,8%) y la zona euro (22,3%). También supera al registrado por Francia (20,1%), Reino Unido (16,1%), Alemania (13,3%) e Italia (22,4%). Fuera de Europa, también han crecido las ventas de EE.UU. (20,3%), China (13,2%) y Japón (15,2 por ciento).



En términos de volumen, las exportaciones españolas han crecido un 6,6%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, también han subido un 17 por ciento. Las importaciones han subido un 17,7%, pues los precios han crecido un 19,5 por ciento.



PRODUCTOS QUÍMICOS, ENERGÍA Y SEMIMANUFACTURAS



Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones del acumulado en el primer semestre de 2022 han provenido del sector de productos químicos, productos energéticos, semimanufacturas no químicas y alimentación, bebidas y tabaco. Ningún sector ha contribuido negativamente.



Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (62,4% del total) crecieron un 26,1% en los seis primeros meses del año, mientras que las ventas a la zona euro (54,8% del total) han aumentado un 25,4% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,6% del total), han ascendido un 31,3 por ciento.



Las ventas a terceros destinos (37,6% del total) han subido un 22,8% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América Latina (35%), América del Norte (30,3%), Oriente Medio (24,3%), África (22,1%) y Asia excluido Oriente Medio (2,6 por ciento).



Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones han sido Canarias, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid (44,5 por ciento).



Solo en el mes de junio el déficit se ha disparado hasta los 5.394 millones de euros, frente a los 977,7 millones registrados el mismo mes del año anterior, con un alza del 26,6% de las exportaciones (34.949 millones) y un incremento del 41,1% de las importaciones (40.343 millones).