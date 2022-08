La Plataforma SOS Educación Primaria se concentrará en Mérida el 1 de septiembre

Ep.

La Plataforma SOS Educación Primaria en Extremadura ha convocado una concentración el próximo 1 de septiembre en Mérida para reclamar que cada docente desempeñe la especialidad por la que ha opositado.



De este modo lo ha anunciado uno de los portavoces de la plataforma, Felipe Dávila Tena, quien ha lamentado la "escasez de vacantes" actual para los especialistas de Primaria y la situación de "injusticia" y "desventaja" en la que éstos se encuentran --ha dicho-- frente a otros especialistas.



"No queremos ir contra ninguna especialidad. No queremos ir contra Educación Física, ni contra Educación Infantil ni contra Inglés, pero lo que queremos es que cada especialista dé su especialidad, la especialidad por la que oposita", ha apuntado en una entrevista este miércoles en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.



"Los niños se merecen una atención adecuada con respecto a Lengua, Matemáticas, Naturales y Sociales, no solamente de Inglés. El especialista de Inglés evidentemente sabe más inglés que yo y él tiene que dar inglés, pero los especialistas de Primaria debemos dar Matemáticas, Lengua, asignaturas troncales dentro del curriculum", ha señalado.