Guardiola critica la "dejación de funciones" de la Junta en infraestructuras prometidas

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha criticado este jueves la "dejación de funciones" que, a su juicio, ha realizado el gobierno socialista de la Junta de Extremadura en las infraestructuras prometidas, que es necesario "sacar del cajón".



"Yo quiero una Extremadura a una sola velocidad, pero para ello hay que sacar del cajón los proyectos empolvados de infraestructuras viarias", ha señalado María Guardiola este jueves en rueda de prensa en Mérida tras mantener el primer encuentro 'Habla Extremadura', con la presencia del presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, concejales y portavoces del PP, junto a ciudadanos extremeños.



En ese sentido, ha avanzado que el avance en infraestructuras "hay que pelearlo, aquí y en Madrid, gobierne el PSOE o gobierne el PP", ha resaltado Guardiola.



En su intervención, la dirigente del PP extremeño ha explicado que este primer encuentro han abordado un "vector clave, que es palanca del resto", como son las infraestructuras, que deben ser "del siglo XXI", como "que haya algún día alta velocidad", así como carreteras nuevas que vertebren el territorio, y "que se ejecuten las vías de alta capacidad que estaban proyectadas".



Y es que, según ha lamentado Guardiola, cuatro años después de la última investidura de Vara como presidente de la Junta "no hay ninguna gran infraestructura estratégica de conectividad hecha realidad", y de hecho "ni siquiera saben decirnos cuándo llegará de verdad el AVE y cuándo nos conectará con Madrid".



Respecto a las carreteras, la dirigente del PP extremeño ha alertado de que en 2022 "aún no hay ni rastro de la autovía Cáceres-Badajoz, ni rastro de la de Santa Amalia a Ciudad Real, ni rastro de la de Zafra-Huelva".



Guardiola ha defendido que las obras públicas "son imprescindibles para el desarrollo económico y social", mientras que para el mundo rural "son la base para que haya actividad en los pueblos, familias en el medio rural y empresas en los municipios más pequeños".



PROMESAS DE NUEVAS VÍAS



Por eso, ha considerado que "en Extremadura no se vertebrará convenientemente el territorio hasta que no se consoliden en realidades las promesas de nuevas vías de alta capacidad", entre las que ha citado la Cáceres-Badajoz, la A-43, entre Mérida y ciudad Real o la A-81, Badajoz -Córdoba-Granada, que solo en la región extremeña "precisan de inversiones que se aproximan a los 3.000 millones de euros"



En este sentido, Guardiola ha lamentado la "dejación de funciones" por parte del del gobierno de la Junta en la ejecución de las inversiones en infraestructuras prometidas, ya que según ha recordado, Vara "vendió una maqueta gigante de la red de carreteras que se recogen en el Plan de Infraestructuras Viarias 2016-2030", que recogía inversiones por valor de 943 millones de euros que "se han quedado en papel mojado", ha lamentado.



Así, la presidenta del PP extremeño se ha mostrado convencida de que el PSOE "va a intentar refinanciar sus promesas incumplidas, pero ya no tienen crédito", ante lo que ha resaltado que que "se ha acabado nuestra paciencia y el cuento de este gobierno".



En su intervención, Guardiola ha enumerado una serie de infraestructuras que están pendientes, como la autovía Cáceres-Badajoz, una "promesa histórica" del PSOE, que se prometió para 2012, y ahora, diez años después, "el Gobierno anuncia que se va a licitar el primer tramo Cáceres-Río Ayuela".



Respecto a la Autovía A-43, Extremadura-Levante, en su tramo Mérida - Ciudad Real, Guardiola ha relatado que está "descartada supuestamente por el impacto ambiental", por lo que "lo único que se va a hacer es parchearla", mientras que la autovía A-81, Badajoz - Córdoba, ha supuesto "otro bluff", ya que en el tramo Zafra - Córdoba, "por falta de tráfico, solo construirá una de las dos calzadas", por lo que "no habrá autovía, sino una carretera convencional".



En cuanto a la autovía A-83, Zafra - Puerto de Huelva, también "se ha descartado el tramo entre Zafra y Zalamea la Real por impacto ambiental, mientras se ha preguntado "¿qué hay de la autovía de Zafra-Jerez de los Caballeros?", un asunto de que en la reunión de este jueves han hablado "largo y tendido con ciudadanos de la zona de influencia de ese proyecto de autovía", ya que esta autovía "ha sido abandonada por el PSOE.



Ante esta decisión, la Junta de Extremadura ha ofrecido a los vecinos de la zona de influencia que se ampliará la plataforma con un tercer carril, tras lo que ha recordado que "estas carreteras de tres carriles se eliminaron en los años 80 por ser poco eficaces y muy peligrosas", ha apuntado.



"NO ME CONFORMO"



"Yo no me conformo", ha reivindicado Guardiola, quien ha señalado que los asistentes al encuentro de este jueves en Mérida "tampoco", ya que "saben que "su futuro no puede racanearse", y "si queremos crecer al ritmo de la media de España, hay que invertir, y no mentir".



Según ha aseverado, los extremeños "no quieren parches, ni medias autovías, ni terceros carriles, ni conducir en los años 80", sino que "quieren conducir por el siglo XXI, quieren infraestructuras que conecten nuestros municipios", para lo cual se necesita que Extremadura pueda "converger con otros territorios".



En ese punto, la dirigente del PP extremeño ha aseverado que el PSOE "ha tirado la toalla", ante este asunto, ante el que el presidente de la Junta "no va a protestar a Sánchez.



"Estamos entrando en turbulencias económicas serias, los brotes verdes no han llegado, y las primeras consecuencias ya están aquí: no habrá nuevas vías de comunicación por carretera del siglo XXI en Extremadura si gobierna el PSOE.



ZONA DE ZAFRA Y JEREZ



Así, y sobre el encuentro celebrado este jueves, Guardiola ha resaltado que ha "escuchado con atención" a vecinos de Jerez de los Caballeros y de Zafra, zona que es "ejemplo claro de pujanza y de ganas de cambiar las cosas", pero ha abogado por "reivindicar con ellos su autovía, y yo lo voy a hacer".



Ante esta situación, Guardiola ha resaltado que no se conforman con esta "conexión imprescindible, pero que consideramos insuficiente", por lo que ha abogado por "mirar al exterior a través de Portugal con la vista puesta en el Atlántico".



Y es que la zona de Jerez de los Caballeros y Zafra, "por su potencial económico, industrial, por su capacidad de desarrollo y por el carácter emprendedor de su gente, tiene una oportunidad histórica para ser un punto estratégico en el impulso económico de Extremadura", ha concluido.