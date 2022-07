“Ahora toca que la sociedad española reconozca el flamenco como un ARTE en mayúsculas”

La Fundación tiene un objetivo fundamental que es agitar las conciencias para orientar no solamente a los políticos, sino también a la empresa privada, sobre el proyecto cultural fundamental que tiene este país. El flamenco no existe en ninguna otra parte del mundo.

El tándem María Pagés (Sevilla, 1963) y El Arbi El Harti (Arcila –Marruecos- 1960) va más allá de lo estrictamente profesional y eso se nota nada más empezar a hablar con ellos. Ahí es cuando palpas la complicidad existente entre ambos, expresada con tan sola una mirada. Complicidad, admiración, orgullo y respeto por lo que hacen cada uno de ellos rezuma de uno hacia otro y viceversa.

Directores de la obra ‘De Sheherazade’, de la que la andaluza es también la coreógrafa, y pareja sentimental desde hace casi quince años, llegan este fin de semana a la 68ª edición del Festival Internacional de Teatro de Mérida con la misma ilusión de la que tiene un niño con zapatos nuevos.

La recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 –galardón que comparte con la cantaora Carmen Linares- se estrena en el certamen emeritense y ya le tocaba teniendo en cuenta su impecable trayectoria a nivel nacional e internacional. Solo hay que echar un vistazo a su curriculum.

Así pues, podríamos decir que es el mejor regalo de cumpleaños que ha recibido –este jueves cumplió 59 años- y va a tener la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto, sobre las tablas –en este caso piedras- del Teatro Romano de la capital extremeña. Un escenario del que, nada más pisarlo, ha sentido como suyo.

En una conversación mantenida con Regiondigital.com, ambos defienden la importancia del flamenco como arte indispensable de la cultura española, porque no existe en ninguna otra parte del mundo, por eso hay que cuidarlo como oro en paño. De ahí que lamenten el poco apoyo que recibe, a su entender, frente a otros géneros escénicos.

Lo dice sobretodo, alto y claro, el poeta, dramaturgo y catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana, quien en 2011 inició una intensa colaboración con la que hoy en día es su mujer y decidió dejarlo todo por su admiración hacia ella y todo lo que rodea este mundo. Un mundo que precisamente descubrió en Mérida, cuando con tan solo 21 años fue invitado al Festival para ver una obra en la que actuaba Nuria Espert bajo la batuta de José Monleón. “Ahí fue donde me entró el vicio por las artes escénicas”, admite.

Precisamente, ‘De Sheherazade’, que se estrena este viernes, 29 de julio, en el Teatro Romano de Mérida, donde se podrá contemplar hasta el domingo, día 31, cuenta con la dramaturgia, textos y letras de El Arbi El Harti, y es una producción de María Pagés Compañía en coproducción con el Liceu de Barcelona, el apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, INAEM, Comunidad de Madrid. María Pagés encabeza a un grupo de once bailaoras, acompañadas por dos cantaoras y siete músicos, que harán las delicias del público que acuda a cada una de las tres sesiones previstas.

Promete ser todo un espectáculo de fuerza de estas mujeres, que con vitalidad, pasión y sin descanso –durante una hora y media- defenderán el poder de la palabra frente a la violencia, siempre con el ejemplo del mítico personaje del cuento de ‘Las mil y una noches’, Sheherazade.

- ¿Cómo surge la idea de poner en escena ‘De Sheherazade’?

M.P.: Esto nace primero de un encargo que nos hizo el Teatro del Liceu de Barcelona antes de la pandemia. Nosotros tenemos una obra que se llama ‘Yo Carmen’ y ellos querían una versión especial para ese escenario de dicha función. Entonces El Arbi sugirió que se trataba de aportar algo más para esa versión e incluyó al personaje de Sheherazade como este personaje que puede sincretizar otros muchos y donde Carmen fuera a lo mejor uno de ellos.

Es verdad que esto dio la vuelta, porque vino la pandemia y la obra no se pudo estrenar cuando se tenía que haber estrenado. Teníamos mucho avanzado, pero la pandemia nos permitió seguir avanzando y coger otros caminos donde ya Sheherazade lideró el proyecto artístico como personaje y ya se quedó en ‘De Sheherazade’.

Así que de ahí nace, pero hasta aquí hemos llegado a una obra totalmente nueva. La estrenamos el pasado 27 de mayo en el Teatro del Liceu de Barcelona, donde estuvimos con seis representaciones, y después hemos estado en los Teatros del Canal en Madrid, en el Festival de Granada, en Canarias y ahora aquí en Mérida.

- ¿Qué se va a encontrar el público de Mérida que asista a esta ‘De Sheherazade’ de la Compañía de María Pagés?

E.A.: Emoción, vitalidad, fuerza de las mujeres…

M.P.: Se va a encontrar con una obra con un peso creativo importante. Somos un gran formato con once bailaoras en el escenario, dos cantaoras… Toda la música es en directo y es el resultado de un proceso complejo, lleno de matices, a los cuales llegar solo es posible si lo ves varias veces, porque es muy rica como obra. En ella la presencia de las mujeres está realmente con toda esta fuerza que dice El Arbi.

E.A.: A nivel de contenidos es necesario verla, verla y verla, porque es nuestra manera de trabajar. Es decir, es un trabajo sincrético, sobre ‘tanto monta-monta tanto’, ‘una mujer-todas las mujeres’, trabajamos sobre lo que es la transversalidad universal de la emoción femenina, entonces es orfebrería pura.

Hay una cuestión muy importante que tenemos que poner de relieve, en el mundo tradicional del flamenco el hombre es muy importante en el escenario, es más fuerte, es más todo… Sin embargo, la contemporaneidad es saber leer, interpretar, alimentar y nutrir nuestro legado y en esto esta señora –dice refiriéndose a María- es una sabia, es una maestra. Yo como soy extranjero profesional puedo decir estas cosas.

La idea tradicional de que los hombres son fundamentales en el escenario y tienen mayor fuerza en él, es una realidad… pero este espectáculo demuestra que las mujeres cuando un espectáculo está muy bien cosido, cuando hay una dirección bien llevada, se salen del corazón y lo vais a ver… Son poderosas, son potentes, son fuertes… Por eso, ese tema de separar a mujeres y hombres por la diferencia de la fuerza física es un mito que tenemos que superar.

M.P.: Claro, las mujeres somos fuertes porque intentamos de alguna forma emular la fortaleza del hombre, a reconocerse en ella, incluso desde la fragilidad, desde la inseguridad, desde su fuerza que también la tenemos… las mujeres parimos a los hijos, ¿no hay que ser fuerte para eso?…

E.A.: La fuerza la tienen también las mujeres. ‘De Sheherazade’ es un espectáculo muy físico, bailan desde que empiezan hasta que acaban, sin salir del escenario, no hay descanso, durante una hora y media.

M.P.: Hay una presencia constante.

- Como directora y coreógrafa, y como director, respectivamente, ¿qué mensaje queréis lanzar con esta obra?

M.P.: La importancia femenina, el encanto de la importancia femenina en el mundo, eso suma, como la otra mitad que necesariamente tiene que tener la misma oportunidad, la misma presencia y el mismo reconocimiento. Luego la palabra como instrumento de entendimiento y la inteligencia femenina.

E.A.: Aquí hay una cosa muy importante, si la ópera ha llegado a donde ha llegado, es porque alguien ha creído en ella. Toca ahora que la sociedad española reconozca el flamenco como un arte en mayúsculas que puede producir grandes espectáculos, dignos de los grandes teatros, porque ya está en los grandes teatros. Y esa reivindicación tiene que hacerse, pero tenemos que valorarlo nosotros… no los demás.

M.P.: El flamenco tenemos que asumirlo como propio, como nuestro, quererlo, amarlo, protegerlo, cuidarlo, darle recursos… si la ópera es lo que es, es porque se le han dado los recursos.

E.A.: Y reconocimiento social… Es decir, ir a la ópera es una ceremonia social, el flamenco ha sido siempre más el jaleo, la jarana… ¿por qué no convertir esta jarana en un gran paradigma de cultura universal? Porque todos los relatos se construyen, no hay mitos, hay creación y tenemos que creer en lo que tenemos para hacerlo grande. Eso es fundamental para mí.

Luego una cosa muy importante, la danza flamenca es una profesión de profesiones, es una creación de creadores. Si tú ves una obra de danza, en torno a ella hay muchos intervinientes, hay un 'tejedor' y ese cuenta con mucha gente. Son profesiones, son creadores que intervienen en una gran creación. Lo que nosotros reivindicamos es el gran espectáculo flamenco y la danza tiene eso: tiene toque, baile y cante. Y luego tiene la costura dramatúrgica, la costura teatral.

- Y con toda esa amalgama, es como llegáis a emocionar al público… Simplemente con un movimiento de baile. Es impresionante ver cómo llegas a transmitir sin decir una palabra…

M.P.: Siento como que Sheherazade ya forma parte del Teatro Romano de Mérida, hay muchas cosas que ya forman parte de ese espacio. ‘De Sheherazade’ transcurre en una noche –desde que se inicia hasta el amanecer-. En este caso la estamos viviendo en la noche natural, la tenemos ahí.

De hecho, el gran reto de venir aquí es que la obra se convierta de una manera natural en ese espacio, que ese espacio forme parte de la obra de una manera natural, como si estuviera creado para el espectáculo. El cielo ya no hace falta que lo hagamos, porque la escenografía en un espacio convencional –en un teatro caja negra- tiene varios cielos –dos- hechos con varias gasas, hay una duna, hay elementos que se cuelgan… y aquí en Mérida ya tenemos el cielo natural y además iluminado con las estrellas. A ello hay que sumar esas rocas de ese color...

E.A.: Representamos ‘Las mil y una noches’ en una noche. La escenografía ya la tenemos, por lo que el reto es el de la fisicalidad, la fuerza de esas mujeres que van a arrasar, estoy convencido. Las he visto en Barcelona, en Canarias… Son diez chicas jóvenes, encabezadas por esta señora –dice dirigiéndose a su mujer- y esa fuerza generadora de emoción hay que defenderla y no parar de decir: ‘oye el español tiene que creer en su propia contemporaneidad, no está en Suecia, ni en Noruega, ni en EEUU., busquemos nuestras raíces, la gran contemporalista de las raíces.

No estoy hablando como un reaccionario, yo no lo soy, pero sé de dónde proviene lo que esconden por ahí. Estoy convencido -porque me lo puedo permitir, yo vengo de fuera y no me corto- de que no hay mejor paradigma de contemporaneidad en España que el flamenco, porque es pura tradición en movimiento.

M.P.: El flamenco no se estanca, está siempre en evolución, siempre va a haber creadores…Yo no entiendo que ni siquiera haya una voluntad por ponerlo más en valor.

- En esta obra encabezas -María Pagés- un reparto en el que te acompañan diez bailaoras, dos cantaoras y siete músicos, ¿cómo se hace para que todo compacte sobre un escenario?

M.P.: Con muchas horas de ensayo, pero eso ya forma parte de nuestro trabajo, porque no hay otra manera de hacerlo, hacerlo una y otra vez, es volverlo a ver… Es una disciplina.

E.A.: Esta mujer lo hace todo, no tiene límites, porque su deseo último, único e irrepetible.es estar sobre el escenario. Es una apasionada del escenario y como es una apasionada del escenario –y una obsesiva- puede dedicarle horas y horas, y no se cansa.

M.P.: Lo bonito de esto es que siempre ves que hay más posibilidades, por eso dices que no tiene fin. Toda obra artística nunca se termina. ‘De Sheherazade’ ya la hemos estrenado, pero sigue creciendo cada día que pasa por un escenario diferente.

De hecho, saldrá enriquecida de su paso por Mérida… porque hemos aportado más cosas, porque de pronto ha entrado otro elemento, porque de pronto ves que una de las chicas ha hecho esto de una manera, está interpretando y tú estás sacándole más jugo a su capacidad interpretativa… Porque de pronto como es todo en directo, está también sometido a una improvisación controlada, pero siempre es vivo.

Eso es lo bueno que tenemos las obras escénicas. Siempre digo que cualquier pintor, por ejemplo, Velázquez si ahora estuviera aquí viendo ‘Las Meninas’, le metería mano seguro, porque las obras siguen.

- ¿Cómo se lleva esa responsabilidad diaria?

M.P.: La exigencia es mucha…

E.A.: Este pasado miércoles por la noche nos tuvieron que echar del Teatro Romano nuestros propios técnicos. Estuvimos hasta las tres de la madrugada y nos dijeron ‘iros ya’. El de sonido se quedó hasta las siete de la mañana y los de iluminación no sé a qué hora terminaron. Nosotros no tenemos otra vida que ésta.

¿Qué conclusión saco yo de esto que vengo de fuera? Pues que es una pasión vital, no hay dinero que pueda pagar esto. Y no solamente ella, yo estoy aquí porque la admiro, yo he dejado mi vida, no tengo nada que ver con este mundo. Me he hecho como un 'harakiri' para que ella viva, porque creo en su proyecto, lo admiro, la admiro a ella, pero también a ese entorno suyo con el que se rodea, gente que trabaja horas, horas y horas…

M.P.: Este hombre también está que no para…

E.A.: Ya pero yo lo hago por pasión.

¿Cómo es trabajar en familia?... El tándem María Pagés-El Arbi El Arti ¿se lleva el trabajo a casa?

E.A.: Somos muy diferentes, híper-diferentes, yo soy muy rápido y ella es muy lenta. Al principio su lentitud no la entendía, pero luego fui descubriendo que es una lentitud como consecuencia de mucha inteligencia. Somos dos personas, dos mundos que interactuamos, que dialectizamos y ella, en ese proceso de lentitud, lo que está haciendo es dándole vueltas y me deja siempre con el culo al aire (risas).

- ¿Qué supone para vosotros pisar las piedras del Teatro Romano emeritense?, ¿da vértigo, respeto u os sentís como en casa?

M.P.: Es una maravilla, no estamos ni preocupados, ni nada, al contrario, es una oportunidad única.

E.A.: Es un chute. Antes de conocer a mi mujer, jamás hubiera pensado que acabaría haciendo lo que estoy haciendo con ella. En diciembre cumpliremos quince años juntos como pareja y sé que el Teatro Romano era un objetivo porque María nunca había estado. Ha estado en todos los teatros del mundo y no había estado en este Festival y para mí era un objetivo que estuviera. María está en una fase especial de su vida, es como una transición en la que se está bajando del escenario, acaba de cumplir 59 años. Es decir, había cosas pendientes y esto ha sido como un reto.

Así que cuando te lo plantean dices ‘¿cómo?’. Es un chute, una maravilla, viniendo con esta obra, cómo está hecha, con las chicas… es una maravilla, el espacio, a pesar de ser difícil, se lo van a comer.

- Después de Mérida, ¿dónde recalará la Compañía de María Pagés con esta ‘De Sheherazade’?

M.P.: En el Teatro Arriaga de Bilbao en octubre. No obstante, después de Mérida vamos a una gira larga en Brasil, son diez funciones en cuatro ciudades. Es una gira potente con otra de nuestras obras ‘Una oda al tiempo’.

E.A.: Esperamos volver enteros (risas).

- Eso iba a preguntar… al margen de este espectáculo de danza flamenca que llega a la capital extremeña, ¿qué proyectos tienen para lo que queda del año?

M.P.: Sí, claro, nosotros somos una compañía de repertorio en vivo, de hecho en este mes hemos hecho cuatro obras diferentes. Hemos hecho ‘De Sheherazade’, ‘Las tribulaciones de Blimunda’ para celebrar el centenario de José Saramago en Lanzarote, hemos hecho ‘Una oda al tiempo’ y ‘Paraíso de los negros’. Después de Brasil seguiremos de gira, iremos al Teatro Rial y a San Sebastián.

E.A.: También iremos a Oviedo, coincidiendo con la entrega del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. Estamos creando una cosita especial con Carmen Linares y luego vamos con ‘Una oda al tiempo’. Eso sí, el cambio de registro en el repertorio que llevamos es una locura.

M.P.: Para que esto salga hay detrás una maquinaria muy fuerte y potente que nos respalda. Necesitas el apoyo técnico del teatro, es muy importante. La iluminación la llevamos nosotros.