Vara asegura que su proyecto "no está agotado" y "nunca tuvo tanta ambición y coraje"

Así, ha respondido Fernádez Vara a las declaraciones que ha realizado Guardiola después de la primera reunión que ambos han mantenido este jueves en Mérida, sobre la que la presidenta del PP extremeña ha señalado que ha percibido un presidente de la Junta "agotado", que a su juicio "ha agotado ya la legislatura" y se le ha "parado el reloj con la hora de la legislatura de 2007".

Además, ha matizado que "yo a ella no la he visto agotada, la he visto bien, con ganas", añadiendo que "si cree que eso es verdad, que venga detrás y que intente seguirme, a ver si es capaz de seguir al agotado".

En ese sentido, el presidente extremeño ha admitido que está "cansado después de dos o tres semanas que han sido muy duras", añadiendo que "probablemente ella esté más descansada", pero ha reafirmado que su proyecto "no solo no está agotado, sino que es un proyecto que nunca tuvo tanta ambición y tanto coraje como tiene en estos momentos".

Según Fernández Vara, algo que "va a poder comprobar" pues, aunque desde el PP, "se practique la incredulidad, van a ir viendo en los próximos meses cómo van a tener que aceptar que en esta tierra están cambiando muchas cosas, que serían imposibles si quien estuviera al frente, estuviera agotado".