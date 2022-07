María Guardiola: "La gente no quiere maquetas, quiere realidades"

Así, lo ha afirmado la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, tras mantener una reunión con el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, añadiendo que el PP ha iniciado la campaña 'Habla Extremadura' para tener el máximo retorno e información directa de qué es lo que quieren y necesitan los extremeños, y emplaza a Vara a otro encuentro en septiembre, con un documento de trabajo que recoja los resultados de esa escucha.

En este sentido, Guardiola apuesta por propuestas claras, con un proyecto de acción política a la altura de los extremeños y sus circunstancias, asegurando que quiere "transformar mi tierra y lo quiero hacer desde la empatía" y, resaltando que "estamos cansados de palabrerías, aplausitos y pequeñeces".

En el encuentro, la líder popular ha querido transmitir a Fernánddez Vara que apuesta por un PP moderado y centrado, apegado a los problemas de los extremeños, alejado de las comodidades y el servilismo de las siglas y, apuesta por el respeto y la atención que merecen los extremeños por parte de sus representantes públicos.

Según Guardiola, la reunión no se ha celebrado para buenos gestos, sino porque urge una solución inmediata a los problemas que sufren las familias y las empresas extremeñas. Era un encuentro que no podía dilatarse más en el tiempo, "no se puede permitir esta inercia nos sepulta como comunidad".

Para la líder del PP Extremadura, Vara ni quiere ni se atreve a tomar ciertas medidas para no cuestionar a su partido, afirmando que "Este es un gobierno encadenado al gobierno de Sánchez".

También, ha señalado que "tenemos infraestructuras que se presupuestan y que no se ejecutan", reiterando que "hemos sido el hazmerreír de España en las últimas semanas con el tren de la vergüenza".

Guardiola ha destacado que "estamos cansados de escuchar anuncios de macro proyectos y macro anuncios que nunca llegan", confiando en que los proyectos que tendrían que venir no sean "más maquetas", sino que se conviertan pronto en realidad, añadiendo que, "para éso va a tener mi mano tendida".

Sobre el ambiente del encuentro, Guardiola ha matizado que percibe a un Fernández Vara "cordial, pero agotado, y siente que se le ha parado el reloj con la misma hora de la legislatura que arrancó en 2007, porque tiene las mismas políticas económicas y sociales de entonces. Estamos en 2022 y "hay que pasar a la acción".

Y, ha concluido que "lo importante es que comencemos a escuchar, y que cuando los gobiernos llevan mucho tiempo en el poder y encerrados en sus despachos se acaba perdiendo la perspectiva y el contacto, reiterando que "hay que tocar más a la gente, sentir y conocer sus problemas, para luego ofrecer la solución".