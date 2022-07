Guardiola critica el "bochorno y la negligencia que pesan sobre tren extremeño"

Así, lo ha afirmado la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, añadiendo que "todo lo que está ocurriendo alrededor del tren es consecuencia de querernos engañar a los extremeños", y de cumplir una promesa que "Sánchez y Vara eran perfectamente conscientes de que era inacalzable", pero inauguraron el tren para "ponerse una medalla falsa".

Sin embargo, ahora se "descubre toda la verdad" y, el último mandado de Fernández Vara han sido "cuatro años de engaños y de mentiras", pero "aquí no dimite nada".

Así, tras las incidencias del tren hay "un paseo de altos cargos que van y vienen, y que proponen soluciones tan degradantes como trampear los horarios o invitarnos, no sabemos cuándo, a medio billete de un tren que no funciona".

Ante esta situación, la dirigente del PP extremeño ha insistido en que "aquí no dimite nadie", y ha preguntado "dónde están los trenes híbridos nuevos o por qué no hay un contrato de mantenimiento", asegurando que "basta de bochornos", ya que el tren se ha convertido "una metáfora de lo que somos a nivel nacional".

Así, lo ha señalado, junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, a las puertas de la Estación de Tren de Mérida, quien ha resaltado que el "tren de altas incidencias", en lugar de altas prestaciones, que se puso en servicio la pasada semana es una "humillación" para Extremadura, que lleva "tantos años reclamándolo".

Además, Bendodo ha considerado una "mayor humillación" para la región que "la solución a todo este desastre sea aumentar los tiempos estimados del recorrido que toque para que no se note" el retraso.

Respecto a la comparecencia, ha afirmado que no les han dejado entrar en estas instalaciones que son "un espacio público" aunque, "el hecho de no poder entrar, no significa que no podamos hablar".

En su intervención, Elías Bendodo ha considerado que "no se puede llamar AVE a un tren que circula a 89 kilómetros por hora", por lo que ha tachado de "caradura llamar AVE a un tren que va a la velocidad de un dos caballos".

Se trata de un tren "que se lleva años reivindicando, tan necesario para Extremadura, que se ha vendido como de altas prestaciones pero lo único que tiene son altas incidencias", y ha considerado una "mayor humillación" que "la solución a todo este desastre sea aumentar los tiempos estimados del recorrido que toque para que no se note" el retraso.

Para Bendodo, "el PSOE lleva muchos años pensando que los extremeños son tontos, y no, la gente se da cuenta de lo que pasa", consideraando que "este AVE dos caballos es la explicación exacta de cómo funciona el PSOE", ya que inauguraron el tren "contra fuego y marea"

Así, ha matizado que fue una inauguración con la que el PSOE consiguió "tomar el pelo a los ciudadanos de Extremadura" y, no "ha escuchado hablar a Vara" sobre este asunto, por lo que le ha recomendado que "sea más valiente y mire lo que ha pasado en Andalucía".

De esta forma, ha aconsejado a Vara que "mire lo que le ha ocurrido a su compañero Juan Espadas" por "anteponer los intereses del PSOE a los intereses" de la región, que "es el mayor error que puede cometer un gobernante.