Unidas por Extremadura pide el cese del presidente de Renfe

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado este lunes el cese del presidente de Renfe, Isaías Táboas, tras plantear, en su visita del pasado viernes a Mérida, como solución a las incidencias del tren un "maquillaje" de los horarios "para que los extremeños no tengan la sensación de llegar tarde".

Para la diputada de la formación morada, se trata de unas manifestaciones "indignantes", y ante las que el presidente de Renfe "no solo nos debe pedir perdón, sino que tiene que cesar de su cargo".

De Miguel ha añadido que los extremeños no tienen la "sensación de llegar tarde", sino que realmente el tren "está llegando tarde", tras lo que ha insistido en que las "constantes incidencias y averías del Alvia", registradas nada más ser inaugurado por el Rey Felipe VI y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "demuestran que Extremadura no importa".

"Esto no podemos permitirlo, tenemos que seguir reivindicando un tren digno para nuestra región", ha reivindicado Irene de Miguel en una nota de prensa, en la que ha reclamado además que no solo cese de su cargo el máximo responsable de Renfe, sino también todos los responsables que "decidieron que ese tren se iba a inaugurar cuando sabían que era un tren que no iba a solucionar nada a esta tierra", ha sentenciado.