Guardiola: "Las dimisiones tienen que llegar" por tren que "ha sido una verdadera estafa"

Ep.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha considerado este lunes que "las dimisiones no llegan, pero tienen que llegar" ante la situación generada tras la puesta en servicio la pasada semana del nuevo tren extremeño, ya que que a su juicio "es inadmisible que un servicio que se vendió con toda el boato institucional, al final sea una verdadera estafa".



Además, Guardiola ha resaltado que la Junta de Extremadura "no puede esconderse ni señalar con el dedo a otros" ante la "humillación" que supone la situación del tren en Extremadura, ya que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha sido "partícipe de colgarse esas medallas y logros, que no lo son".



Ante esta situación, Guardiola ha rehúsado "hacer política con este asunto, ya que "ahora lo que necesitamos son respuestas, es transparencia", por lo que ha reclamado que se "diga la verdad" a los extremeños sobre las causas de este "fiasco" en el nuevo tren que se puso en marcha la pasada semana en Extremadura, así como las "solucionen que van a poner encima de la mesa".



De esta forma se ha pronunciado María Guardiola, en rueda de prensa este lunes en Mérida tras el Comité de Dirección, en la que ha reafirmado que lo que se puso en marcha la pasada semana en Extremadura "no es el tren de altas prestaciones, es el tren de altas incidencias", ya que en una semana "ha acumulado todas las posibles", por lo que ha insistido en que "las dimisiones se tienen que producir, porque coincide con una conducta que no es ejemplar", ha señalado Guardiola.



Así, la presidenta del PP de Extremadura ha lamentado que "no se puede venir a Extremadura, como ha hecho el presidente de Renfe, a decirnos que maquillemos los horarios para que la sensación de los extremeños no sea que el tren se retrasa", unas declaraciones que a su juicio suponen "la confirmación de que esa persona no puede continuar más tiempo" al frente de Renfe.



Por todo ello, ha avanzado que los diputados y senadores del PP van "a llegar al fondo de la cuestión" a través de una bateria de preguntas para que el Gobierno "dé la cara y actúe con diligencia y transparencia", ya que a su juicio, "ha habido muchísima prisa para ponerse medallas, pero no ha habido tanta para dar el servicio que realmente merecen los extremeños", ha lamentado.



El objetivo del PP es que "el tren de la vergüenza se convierta lo antes posible en un tren decente", algo que a juicio de Guardiola, "solo lo vamos a conseguir con la presión y el esfuerzo de todos", ha resaltado



María Guardiola ha considerado que el gobierno socialista de Pedro Sánchez "no puede estar pemanentemente maltratando a los extremeños y vendiendo humo sobre el tren", así como poniéndose "medallas sobre un AVE que no es AVE, y una línea que no estaba probada perfectamente para su correcto uso".



Ante esta situación, la dirigente regional del PP ha lamentado que "la vergüenza del tren continúa, y los que la han provocado también continúan en sus cargos", por lo que ha lamentado que "la humillación no ha parado, y esto no se lo hacen a ninguna otra comunidad autónoma".



Una región que tiene "años de deudas de infraestructuras", ha asegurado María Guardiola, quien ha lamentado que se está dando una "imagen patética de Extremadura", que "poco ayuda al sector del turismo".