Extremadura registra 15 pacientes con viruela del mono, todos ellos hombres

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado con fecha del pasado viernes 22 un total de 15 casos de viruela del mono, el 100 por cien de ellos hombres de edades comprendidas entre 20 y 63 años.



Ninguno de los quince ha necesitado ingreso hospitalario y "por supuesto ninguno ha fallecido", según ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha detallado que "todos son importados" y todos ha sido por un contacto "muy estrecho" con intercambio de fluidos, como sangre u otro tipo de fluidos, tras lo que ha señalado que se ha filiado al entorno más cercano.



También ha explicado que la "inmensa mayoría", entre el 94 o 96 por ciento de los casos, se producen en aquellas personas en cuyo calendario vacunal ya no se incluyó la vacuna de la viruela original, al entender que en España esa enfermedad estaba erradicada; junto con que están "siguiendo los pasos que hemos tenido que seguir".



A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Badajoz sobre la viruela del mono y si cambia el protocolo toda vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha decretado como emergencia de salud internacional, Vergeles ha explicado que se lleva trabajando "tiempo" y que "de hecho" somos el país que más casos tiene, por lo que desde el Centro de Alertas y Emergencia Sanitaria y la propia Ponencia de Alertas de la Comisión de Salud Pública, ya se venía trabajando en un protocolo que permitiese "filiar bien" los brotes que se están produciendo en los diferentes sitios.



Por lo tanto, ha destacado, lo que cristaliza en la última reunión que tiene la Ponencia de Alertas "es una adaptación para filiar todavía mejor las características que tiene el brote", a la par que ha considerado que la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declararlo una enfermedad de emergencia internacional "lo que hace es que tengamos que ser muy estrictos, ya lo estábamos siendo pero más estrictos si cabe", en la filiación de cada uno de los brotes que se produzcan, algo en lo que se van a centrar y van a seguir haciendo, como con todas las alertas.



Para el titular extremeño de Sanidad, nos estamos enfrentando a una enfermedad que forma parte de la globalización de nuestro mundo, y "afortunadamente es leve", al tiempo que ha animado a aquellas personas que tengan síntomas que "no lo sientan como un estigma y que acudan a los centros sanitarios para poder filiar bien los brotes".



"Digo lo del estigma porque en este país somos muy dados a que, como esto se contagia por contacto estrecho, lo solemos relacionar con determinadas prácticas de riesgo que suelen estar estigmatizadas, y eso nos lleva a que no consultemos al médico porque por el estigma no nos permite llegar al médico", ha concluido Vergeles, que ha insistido en que "eso es un error, porque una enfermedad no se puede tratar si no se conoce".



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha firmado junto al rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, un convenio de colaboración para impartir un Curso de Experto/a Profesional en Accesibilidad Universal con dos especialidades.