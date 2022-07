Transportes trabaja para revertir situación de trenes en Extremadura, que no es admisible

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que su departamento trabaja para revertir la situación de los trenes en Extremadura "lo antes posible", que, en su opinión, no es "admisible".



Sánchez se ha mostrado "consciente" de que está habiendo retrasos en los trenes tras la puesta en servicio, este pasado martes, del nuevo tren Alvia en la región, y que el servicio que se está ofreciendo "no es ni el esperado, ni el que los usuarios y usuarias merecen".



Por ello, la ministra ha pedido "disculpas" y ha informado de que ha mantenido una reunión con carácter de urgencia con el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, y ya se están "tomando medidas".



Además, ha asegurado que "son normales determinadas incidencias en los primeros días de una puesta en servicio pero entiendo que esta situación no es admisible y trabajamos para revertirla lo antes posible".



Raquel Sánchez también ha destacado que se realiza un "seguimiento continuo" de los trenes, acompañamiento mecánico en trayecto y personal adicional para atender cualquier incidencia "cuanto antes".



De igual forma, ha avanzado que este viernes estarán en Extremadura el presidente de Renfe y la presidenta de Adif para "dar explicaciones y poner encima de la mesa medidas con transparencia, rigor y con soluciones".