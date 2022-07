Cs quiere "sumar fuerzas" para organizar una manifestación por el tren en Madrid

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha señalado que su formación tiene la intención de "sumar fuerzas" con el resto de grupos políticos y plataformas para organizar una movilización en Madrid por la situación del tren.

Así, Salazar ha criticado que, en los dos primeros días de funcionamiento del tren Alvia en Extremadura, se hayan producido tres incidencias con retrasos, algunos de más de una hora, "que han supuesto perder citas médicas, vuelos o reuniones de negocios".

"No nos hace ni pizca de gracia a todos los extremeños que se sigan riendo de nosotros, que nos prometan un AVE que sabemos que no va a llegar y que tengamos trenes que solo funcionan bien cuando van montados en ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministros o el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara", ha criticado.

En este sentido el portavoz de Ciudadanos ha recalcado que los extremeños no son "ciudadanos de segunda", por lo que ha asegurado que no se van a "conformar". "Tenemos los mismos derechos y pedimos dignidad", ha recalcado.

Por ello, el coordinador Cs ha anunciado que se reunirá con las formaciones políticas de la región, así como con diferentes colectivos por el ferrocarril para convocar una "manifestación multitudinaria" el próximo mes de septiembre con el fin de reclamar un tren digno para Extremadura.

Asimismo, Salazar ha asegurado que el cese del gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea Madrid-Extremadura "no vale para absolutamente nada".

"Ayer lo que hicieron fue coger una cabeza de turco que no solucionan las deficiencias que hoy se han vuelto a hacer efectivas. La solución está en que no tenían que haber puesto en servicio esta línea porque no está terminado el trabajo y no es lo que nos prometieron desde el principio de los tiempos", ha criticado.

De hecho, ha continuado explicando, la consejera de Movilidad, Transportes y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias," ha tenido que salir a dar explicaciones porque ha habido cinco servicios en estos días y en todos ha habido incidencias y retrasos".

Y, ha concluido que "lo que ha hecho la consejera en su comparecencia de este jueves es eximirse de responsabilidades y se las ha echado al Ejecutivo nacional".