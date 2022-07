Alberto Núñez Feijóo felicita al PP extremeño por su "congreso de unidad"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al PP de Extremadura por el "congreso de unidad" que ha celebrado en Badajoz, en la que ha sido elegida nueva presidenta María Guardiola.

Durante la clausura del XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, que ha elegido a María Guardiola como nueva presidenta regional del partido con el 97,7 por ciento de los votos, en sustitución de José Antonio Monago, ha señalado que es un "momento histórico" para el PP de Extremadura.

Según Feijoo, tras 14 años con José Antonio Monago como presidente, "suceder a un gran líder no es fácil", y "no es fácil para el lider que se va, no es fácil para el conjunto de la organización y no es fácil para la nueva compañera y su equipo" que se pone al frente de la organización.

En este sentido, ha matizado que "hay infinidad de cuestiones que pueden generar tensiones y problemas", felicitando al PP de Extremadura porque "no lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, y cuando algo empieza muy bien suele terminar muy bien".

Por eso, Feijóo ha querido dar la enhorabuena al PP de Extremadura por "haber hecho este congreso de unidad ejemplar", dando las gracias al presidente saliente, José Antonio Monago, como "protagonista", que son aquellos que "han estado y saben irse".

Feijóo se ha dirigido también a la nueva presidenta del PP extremeño, a la que ha señalado que "en política hay pocas alegrías, que sepas que la alegría te va a durar la jornada de hoy y la jornada de mañana" pues, a partir del lunes, "todos los problemas del partido serán tuyos, y todas las expectativas del partido estarán puestas en ti", ha resaltado.

Para el dirigente nacional del PP, los gallegos y extremeños "tienen mucho en común", ya que son "gente humilde y trabajadora" que "no queremos ser más que nadie pero tampoco queremos ser menos que los demás".

En ese sentido, Núñez Feijóo ha resaltado que cuando se reparte los fondos "hay comunidades que se quedan atrás", y Extremadura es una de ellas.

Así, se ha referido a la inauguración del tramo de alta velocidad que se celebrará el próximo lunes, el presidente del PP nacional ha explicado que el tren de alta velocidad tiene tres componentes, que son las vías, la catenaria y los trenes, y "cuando me he enterado que se van a venir a inaugurar 85 kilómetros de alta velocidad, sin catenaria y sin trenes, yo pido para Extremadura, respeto".

En ese sentido, Feijóo ha reafirmado María Guardiola "tiene que pedir más financiación para Extremara", así como "más servicios públicos, más ayudas que a veces no llegan" y "muchas cosas que a veces no llegan".

Para el dirigente nacional del PP, "que una mujer presida a todos los extremeños sería el mejor mensaje de igualdad y de respeto que algunos hablan y nosotros practicamos".

Respecto al presidente saliente, José Antonio Monago, Núñez Feijóo ha señalado que ha sido nombrado presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, y continuará "defendiendo Extremadura desde el Senado" pues, "no hay nadie mejor para defender Extremadura que aquel que fue presidente de la Junta".