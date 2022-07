María Guardiola elegida Presidenta del PP de Extremadura con respaldo 97,7% votos

La candidata a la Presidencia del PP de Extremadura, María Guardiola Martín, ha sido elegida por el 99,7% de los compromisarios que han asistido al 13 Congreso Regional, donde se ha comprometido con todos los extremeños y decirles que dará la cara por ellos con un proyecto de renovación, “valiente y veraz”.

Asimismo, Guardiola ha aseverado que quiere propiciar un “cambio sereno”, que permita superar todas las dificultades que tiene la región y que el actual Gobierno es incapaz de resolver.

La nueva Presidenta del PP extremeño ha insistido en la importancia de llegar a la gente con humildad y sinceridad. Guardiola ha señalado que el Partido Popular no se quiere parecer a Fernández Vara ni a Pedro Sánchez, sino a la Extremadura real, trabajadora y honesta, esa que sabe aguantar, pero que “está harta” de que la respuesta a sus problemas se conjugue “en futuro” y con promesas. “Soy una mujer que quiere cambiar las cosas que no funcionan en Extremadura”.

María Guardiola ha manifestado que su apuesta es un liderazgo “sin estridencias y sin excusas”, y su propuesta se basa en un modelo para obtener resultados en lo económico y lo social.

También ha reconocido que da el paso para mirar a los ojos, escuchar y hablar sin complejos a todos los extremeños. Así, ha marcado el día de hoy como el punto de partida en un “ilusionante camino” que lleve al PP al gobierno para “transformar nuestra tierra” y superar las “muchas dificultades” que tienen en estos momentos las familias y las empresas.

Para la nueva líder del PP, es preciso “dar la batalla con nuestras ideas”, defendiendo la identidad, poniendo por delante en esa defensa al mundo rural y al campo extremeño, a los que Guardiola ha calificado como la “mejor escuela en valores cívicos”.

Desde esta perspectiva, ha avanzado que conformará un “gobierno de los pueblos”, para que vivir lejos de una capital no implique no tener los servicios más elementales. Asimismo, ha indicado que su visión estriba en la sensibilidad por las familias y por los sectores, para que haya un gobierno que no se dedique a “meter la mano en el bolsillo” a la gente.

UN GOBIERNO MODERADO, CENTRADO Y QUE DIGA LA VERDAD

En su intervención, María Guardiola ha dejado claro que aspira a ganar las elecciones para poner en marcha en Extremadura un gobierno “moderado y centrado” que diga la verdad a los ciudadanos, y que no les prometa lo que no puede cumplir.“Los extremeños, sus credos e ideas, no son patrimonio de nadie”, ha reiterado.

Asimismo, ha apuntado que en los momentos más complicados, como los que están viviendo ahora los extremeños y el conjunto de España, se necesita a gente que quiera y que sepa arrimar el hombro.

Por ello, María Guardiola ha asegurado que siempre se puede contar con la mano sincera y la ayuda del PP de Extremadura. Así, se ha referido a la disponibilidad y proactividad de los ‘populares’ para que se aprueben medidas que eviten la despoblación, bajar los impuestos a los extremeños –los españoles con la renta más baja y la presión fiscal más alta- , y reducir la burocracia que atosiga a los autónomos o a todos los que quieren crear empleo, y ha subrayado que para estos asuntos el Gobierno siempre “tiene nuestro apoyo”.

Sobre la situación económica por la que atraviesa la Comunidad Autónoma y el conjunto del país, Guardiola ha incidido en que “cuando arrecian las crisis, sobran las excusas”.

En Extremadura, ha señalado, el gobierno de Vara nos vendió que íbamos a crecer más que Alemania, Japón o EEUU, pero la realidad es que crecemos por debajo de la media siendo los más pobres y con más inflación. Y es que, después de casi 40 años de socialismo, “nos dicen que todo va a ser diferente, pero no cambian ninguna de sus políticas.

“Hay que decir basta”, ha afirmado Guardiola, haciendo referencia a que Extremadura siempre aparece en los rankings por detrás de la media de España, siempre a la cola de las oportunidades y el empleo, o a la cabeza de la pobreza, con infraestructuras y servicios de segunda. “Ya está bien”, ha recalcado, manifestando que nadie tiene el derecho de jugar con el futuro de los extremeños.

Para Presidenta del PP regional, es una contradicción que el socialismo quiera dar lecciones de igualdad y de solidaridad, mientras premia a los que no creen en España, ni en la solidaridad, ni en la igualdad.

CONSTRUIR ESPACIOS DE LIBERTAD

Para María Guardiola, es una obligación “responder a los ataques con propuestas” y a la desafección con un proyecto amplio, de mayorías.

Con estos principios, la candidata a la presidencia de los ‘populares’ ha avanzado que propiciará un diálogo basado en “no faltar a la palabra dada” y en la transparencia, para que nadie se pueda sentir engañado en los objetivos y los medios para llevarlos a cabo.

“Me propongo que la verdad presida mi acción como presidenta del Partido” y que sea la verdad la que presida el diálogo, desde el que “construiré mi acción de gobierno”.

Por otro lado, María Guardiola ha puesto el foco en la obligación de buscar los lugares comunes y construir espacios de libertad, porque la libertad, ha dicho, “es un pegamento” para la sociedad, y no sólo la une, también la motiva y la impulsa.

En este sentido, ha asegurado que la libertad funciona como un potenciador de las empresas y de las familias, y es la garantía de que todos podemos poner nuestro grano de arena, con nuestro propio estilo, para “crear región y construir más España”.

Otro de los puntales de la propuesta de Guardiola ha sido la seriedad y la capacidad en la gestión económica, que siempre serán la primera pieza para que haya “servicios públicos sostenibles y de calidad”.

Guardiola ha insistido en que quiere formar un gobierno en el que “tienen que estar los mejores y los más comprometidos” y a eso se llama “entrega”; un valor que la candidata entiende necesario para dar la cara y “la batalla de las ideas con nuestras ideas”, porque no hay que copiar el ideario de nadie: en el PP valores como la libertad, el mérito y la excelencia van por delante.

Guardiola ha reconocido que en los días previos al Congreso, cuando recorría Extremadura, ha sentido el apoyo de afiliados y compañeros, que le han transmitido la necesidad de impulsar al partido y reactivarlo para hacerlo más grande. “Vuestra reivindicación ha sido unánime”, y es que necesitamos volver a ocupar el espacio en las calles de nuestros municipios, reconstruir puentes, restablecer afectos, “estar y permanecer”.

Así, ha confesado que entiende esta petición como un pilar básico sobre el que ha de construirse cualquier proyecto político dentro de nuestro partido y por eso la estructura que hoy presentará se inspira y se sustenta en esa reivindicación de los ‘populares’

CERCANÍA Y ATENCIÓN A LOS ALCALDES

La candidata a la presidencia ha anunciado lacreación de una nueva figura, la del Coordinador Territorial y Atención a los Municipios, en respuesta a la petición de más cercanía y atención a los alcaldes y portavoces, así como recuperar la presencia en el territorio. “Os dije que lo compartía, pero sobre todo que me comprometía”.

Guardiola ha señalado que, en orden a ese mensaje troncal de valorar la palabra dada, hoy devuelve ese compromiso creando esta figura que va a estar al servicio de todos los alcaldes y portavoces, y que va a depender directamente de la Presidencia.

“Los extremeños necesitan alimentarse de realidades, de certidumbre”, ha afirmado la candidata, que se ha comprometido también a ofrecer esas certidumbres “con nuestro esfuerzo e ilusión” porque “el cambio ya está aquí”.

Un cambio que se notará en una acción política basada en la gestión y la eficiencia, en ofrecer más servicios públicos, y en trazar más puentes para que la inversión privada genere más empleo en Extremadura, con “menos impuestos, menos burocracia y menos promesas huecas”.

María Guardiola ha asegurado que está “preparada para ganar”, y aunque es consciente de que quedan aún muchas etapas que van a ser muy exigentes y “sin atajos”, sabe que en el PP “estamos preparados para gobernar” y es lo que esperan de nosotros los extremeños. Guardiola ha insistido en que cree profundamente en las posibilidades de un cambio tranquilo, pero que nos permita superar las dificultades que tenemos y que el actual Gobierno es incapaz de resolver.

Además, ha manifestado que quiere que Extremadura encare el futuro en libertad y con confianza, porque nuestra tierra “en libertad” tiene muchas posibilidades para ser una región ideal para vivir, trabajar e invertir.

Por último, la candidata a la presidencia del PP de Extremadura ha pedido a los compañeros reunidos en este 13 Congreso Regional, que respalden hoy este proyecto de región y que “lo hagáis vuestro también”, siempre llevando el estilo y el orgullo de ser del PP, pero ante todo, con la bandera de Extremadura por delante.