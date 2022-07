TSJEx declara que el permiso de lactancia se disfrute en días hábiles y no naturales

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado que el permiso de lactancia se disfrute en días hábiles y no naturales.



De esta forma, el TSJEx ha estimado el recurso de una agente de la Policía Nacional interpuesto contra la resolución del Jefe de la División de Personal de la Dirección General de la Policía relativa a la concesión de permiso de lactancia.



Así, los días que le resten los podrá disfrutar de manera acumulada en el momento más próximo a la firmeza de la sentencia y siempre en jornadas en las que no se afecte a la prestación del servicio de manera especial, concluye el fallo.



La sentencia indica que "en aras de la conciliación familiar, lo esencial es disponer de un tiempo libre durante la jornada laboral con el fin de cuidar a los menores".



Esa jornada laboral, continua, "lógicamente debe entenderse en días laborables ya que existen otros días, los naturales, en los que no se tiene que trabajar de manera obligatoria".



La agente reclamaba que de esos 28 días de permiso de lactancia ocho de ellos eran en días naturales, en los que se encontraba de descanso. La Sala ha estimado su recurso y ahora contará con ocho días más de permiso.