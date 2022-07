Monago cree que María Guardiola será una "sorpresa" en la política extremeña

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que hubiera sido deseable que su sucesora, María Guardiola, hubiera contando con más tiempo para darse a conocer a los extremeños antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, pero se ha mostrado convencido, en todo caso, de que será "tiempo suficiente" porque va a suponer "sin duda una sorpresa" para la política en la comunidad autónoma.

Monago ha señalado que su sucesora a partir del 16 de julio, tras el Congreso Regional del PP de Extremadura, es una mujer "muy capacitada, muy formada, con la vida resuelta", ha señalado, en alusión a su plaza de funcionaria del Grupo A dentro de la administración regional, y una persona "con ilusión y ganas".

Además, ha insistido en que a partir del próximo 16 de julio será la líder de la oposición, con independencia de que no tenga escaño en la Asamblea de Extremadura. Así, ha dicho que tal y como "fluye la información" y con la "rapidez" con la que va está "convencido" de que será tiempo "suficiente" para que el ciudadano la conozca a ella y a su proyecto.

Monago ha señalado que no sabe quién será el nuevo portavoz en el Parlamento extremeño, pero que esto será decisión de Guardiola, que actuará igual que ocurre con Feijóo en el Congreso, y sobre la nueva dirección del PP extremeño cree que la mejor apuesta es un "mix" entre experiencia y renovación.

Así lo ha indicado el día que se cumplen 11 años de su toma de posesión como presidente de la Junta, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, tras despedirse como líder de la oposición en el Debate sobre el Estado de la Región de esta semana en la Asamblea.

Monago ha aprovechado para agradecer a todos los diputados de la asamblea el "gesto de cariño" con el que le despidieron, con todos ellos en pie aplaudiendo "sin distinción de ideología", lo cual considera que "ennoblece la política".

Asimismo, ha celebrado que finalmente se haya presentado una única candidatura al Congreso, pues ha recordado la "tensión entre compañeros" que él mismo vivió cuando llegó a la presidencia del PP extremeño en 2008, con cuatro candidatos.

Así, reconoce que esto no es lo más "democrático", pero "sin duda es mucho mejor que no haya tensión entre candidaturas". Además, ha añadido que la "moda de las primarias" llegó de la mano de la "nueva política" pero luego estos "nuevos partidos no lo han aplicado".

Con respecto a su papel en la política extremeña a partir de ahora, ha señalado que "ayudará" cuando se le pida, si bien ha recordado que tendrá otras funciones en la dirección general al frente del Comité de Derechos y Garantías de la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo, o como portavoz adjunto del Grupo Popular en el senado.

En todo caso, ha reiterado que seguirá intentando poner su "granito de arena", con "más o menos acierto" pero con "pasión" por su tierra. De hecho, se ha definido, y sin que se le saque de contexto, ha advertido, como un "nacionalista extremeño".

En su nuevo despacho en la sede nacional en Madrid tiene una bandera de Extremadura y un casco de bombero que siempre le ha acompañado. El mismo con el que intervino en el incendio de los Almacenes Arias en Madrid, en 1987, donde murieron diez compañeros, y hasta donde se desplazaron él y otros efectivos desde Badajoz para ayudar en su extinción.