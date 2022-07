Garlito: Extremadura es una "gran oportunidad", que aspira a ser la "pila verde de Europa"

Ep.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha resaltado que Extremadura se ha convertido en una "gran oportunidad" y que aspira a ser la "pila verde de Europa" aprovechando sus recursos naturales.



Así lo ha indicado en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea este miércoles, tras el discurso del presidente de la Junta este martes, y tras escuchar a los portavoces de los tres grupos de la oposición.



Una intervención en la que ha repasado la situación socioeconómica de la comunidad desde que los socialistas volvieran al Gobierno regional en 2015, hasta alcanzar una "foto fija" de Extremadura que es "muy distinta".



Unos datos que, no obstante, "nunca serán suficientes ni por supuesto complacientes", pero muestran a "una sociedad que nos ha traído hasta aquí, dinámica, que avanza y comprometida".



Lo ha hecho tras recorrer un camino que "no ha sido nada fácil", tras sufrir "como nunca" lo había hecho en democracia, en alusión a la pandemia, pero tras ser "humildes y generosos", Extremadura es hoy "una tierra fuerte y respetada dispuesta a afrontar todas y cada una de las adversidades".



Cuenta para ello con el liderazgo necesario, en referencia a Guillermo Fernández Vara, sobre quien ha dicho que "un líder se convierte en líder cuando convierte sus ideas, eso que otros llaman de utópicas, en realidad, en verdad, en adelantarse a los acontecimientos". Y esto, ha remarcado, "exactamente lo que ha hecho el presidente de la Junta".



Así, ha apuntado que Extremadura ya lo vivió anteriormente con la sociedad del conocimiento, y ahora lo hará "llegando los primeros a la revolución verde y digital".



Para los socialistas, ha apuntado, el compromiso es avanzar, cambiar el destino de la región "elevando el PIB, mejorando los salarios, las condiciones de trabajo y fomentando aquellos grandes proyectos de impacto que con políticas públicas sean posibles que crezca la riqueza". "Esa es la prioridad y el objetivo", ha dicho generar riqueza, no desigualdad entre los que pueden pagar servicios.



Por último, ha señalado que Extremadura tiene estabilidad, cuenta con diálogo social, y con "fortalezas para competir", ofrece una "nueva visión ante una nueva sociedad", con el "liderazgo necesario".



También tiene la capacidad de dirigir con "una juventud con hambre de formarse", un sector del campo "pujante", una administración pública "robusta" y dispuesta a hacer la vida más cómoda a la ciudadanía, así como "un escaparate inconmensurable de cultura y de calidad de vida".



"Estamos repletos de energía. Convirtámosno en la pila verde de Europa", porque hoy Extremadura "se abre ante nosotros como la gran oportunidad que es: es justicia, es coraje y ambición", ha concluido.