De Miguel pide que Junta tenga "participación directa" en proyectos extracción de litio

El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha reclamado que las administraciones públicas, tanto la Junta de Extremadura como el Estado puedan tener "participación directa" en los proyectos de extracción de litio que puedan ponerse en marcha en la región.



"La soberanía industrial sería si nosotros pudiéramos tener una participación directa en esos proyectos", según ha aseverado la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de Región que se celebra en la Asamblea de Extremadura.



En su intervención, Irene de Miguel ha calificado de "discurso Bizum" el que este pasado martes pronunció el presidente de la Junta, debido a su duración, aunque ha valorado que "le puso énfasis", ya que "en estos momentos tan duros, es necesario afrontarlo con optimismo y con ímpetu".



En cualquier caso, De Miguel ha considerado que Vara "se pasó un poquito de frenada, y dio la sensación de que estaba contando el cuento de la lechera una vez más", ya que vio al presidente de la Junta "muy obnubilado por la llegada de estas empresas que vienen porque les interesan los recursos" de la región, tras lo que ha señalado que "bienvenido sea" que ahora Vara "se haya dado cuenta de que estos recursos son valiosos y necesitamos ponerlos en valor".



También ha echado en falta del discurso de Vara que realizara "un poquito de balance, de autocrítica", pero ha apuntado que el presidente puso "el foco en lo que le interesaba, y en tocar la campana de la campaña electoral", ha dicho.



Irene de Miguel ha descartado enumerar "todos los incumplimientos, que han sido numerosos" del presidente extremeño durante esta legislatura, ya que ha estado "atravesada por una guerra y por una pandemia", y sería "injusto" ya que en esas situaciones "hay que gestionar lo urgente".



"NINGUNA VOLUNTAD" DE CONSENSO



Pero sí ha considerado Irene de Miguel que "estaba en su mano y no ha tenido ninguna voluntad de llevarlo a cabo" ha sido en "construir en consenso con la oposición", ya que según ha recordado, Fernández Vara les "prometió mano tendida" a pesar de contar con mayoría absoluta, pero no han "visto por ningún lado", ya que el presidente "ha hecho y deshecho a su antojo".



De Miguel ha reafirmado que el PSOE "ha sido un absoluto rodillo" en la Asamblea de Extremadura "basándose en su mayoría absoluta", algo que la portavoz de Unidas por Extremadura ha aseverado que "es legítimo", pero ha lamentado que no haya contado con la oposición.



Así, la presidenta de Unidas por Extremadura ha reconocido las "dificultades a las que se está enfrentando en su mandato" el presidente extremeño, ya que "no acabamos de salir de una pandemia" con más de 2.400 fallecidos en la región, y "nos despertamos con una guerra injusta, violencia y cruel".



Un guerra que, según ha advertido Irene de Miguel, "va a tener consecuencias de orden mundial, y que no ha dado ninguna oportunidad a la paz, a la democracia o a la mediación", y que va a producir "muchos muertos, y no solo en Ucrania", sino "en muchos países derivado a la escasez de alimentos" derivados del conflicto y de la sanciones a Rusia, ha resaltado.



"No estamos exentos para nada de que esa crisis alimentaria no suceda aquí, que haya desabastecimiento y encarecimiento de productos básicos", ha avisado De Miguel, quien ha alertado de que "a día de hoy, la cesta de la compra ha triplicado su precio", de tal forma que "hay familias que no se pueden permitir comprar sandía en pleno verano", ha lamentado.



Por eso, De Miguel ha considerado que la cooperación al desarrollo "debe ser una política importante", y ha reafirmado además que en este contexto, "los poderes públicos deben tomar decisiones valientes, al igual que lo hicieron con la pandemia", por lo que ha abogado por "ampliar el escudo social que salvó a tantas familias y garantizar servicios públicos de calidad", ha dicho.



Para ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha ofrecido las "recetas", que pasan por inversiones sociales, un sistema fiscal "justo y equilibrado, y no aumentar el gasto en defensa", ya que según ha advertido Irene de Miguel, "con tanques no se llenan las neveras".



En ese sentido, De Miguel se ha referido al Gobierno nacional de coalición entre PSOE y Podemos, respecto del que ha preguntado a Fernández Vara "si reconoce que un gobierno de coalición ha sido un acierto", ya que gracias a este Ejecutivo, "Extremadura está levantando cabeza", ha asegurado.



"BANDAZOS EN EL MODELO"



Durante su intervención, la presidenta de Unidas por Extremadura ha criticado los "bandazos de campeonato" que Fernández Vara ha dado en su modelo para la región durante los últimos siete años, y respecto a su anuncio respecto del que el litio de la comunidad deberá transformarse en la comunidad, ha admitido que "es lo mínimo", aunque ha mostrado sus "dudas de que legislativamente eso se pueda llevar a cabo".



Irene de Miguel ha instado a Fernández Vara a tener "ambición y coraje" y no conformarse "con migajas", de tal forma que las administraciones públicas, tanto la Junta de Extremadura como el Estado, tengan una "participación directa" en estos proyectos, que se van "a regar con miles de millones de euros de fondos europeos".



Respecto a los proyectos de energías renovables, Unidas por Extremadura ha abogado por un "cambio de paradigma" que pase por que "la energía esté en manos de la ciudadanía, y no en manos de las grandes empresas eléctricas", a través de un "despliegue masivo del autoconsumo y de las comunidades energéticas locales", que es "todo lo contrario" a lo que el Ejecutivo extremeño está llevando a cabo, ha dicho.



El objetivo es que la energía "sea un derecho para todos, y no un nicho de negocio para los de siempre", ha reafirmado Irene de Miguel, quien por otra parte ha lamentado que el presidente de la Junta "se vanaglorie" de subirse en el viaje de prueba de un tren entre Plasencia y Badajoz que "tiene claras deficiencias".



"No es más rápido, no tiene ni un kilómetro útil de vía electrificada, no es más sostenible y ha dejado aislado al norte de Cáceres" tras conocerse que no hará parada en Plasencia, por lo que Irene de Miguel ha instado a Vara a que "menos chulearse y más asumir la realidad" de esta infraestructura.