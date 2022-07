Monago reprocha a Vara su política de "cómic de ciencia ficción" para Extremadura

Ep.

El presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, su política de "cómic de ciencia ficción" para la región pero sin ofrecer "soluciones" a los problemas de la comunidad, y le ha pedido que baje impuestos para aliviar las "dificultades" a familias y empresas por la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania.



Así, ha considerado que Fernández Vara "ha perdido la credibilidad" y "sólo le queda lo que hace, que es no hacer nada" porque "le pega siempre la patada al balón" ofreciendo "viñetas de cómic para el futuro" y "promesas renovadas" con las que, ha dicho, "tampoco va a progresar" Extremadura.



"No son tiempos para los cómic. No cuela que quiera vender (Fernández Vara) aquí un capítulo más diciendo que hay mejoría cuando lo que hay es una lenta agonía", ha recalcado Monago, quien ha abogado igualmente por "resideñar" la PAC y por que Fernández Vara solicite un régimen fiscal propio para Extremadura para facilitar la atracción de industria y que "cabe en el derecho europeo".



Durante su intervención este miércoles en la Asamblea de Extremadura en el Debate sobre el Estado de la Región, que será el último para él como líder del PP en la comunidad, Monago ha considerado así que Vara debe responder "cuál es el futuro de la región", y ha reprochado que el presidente de la Junta defendiese ayer durante su discurso de apertura del debate que "las cosas van razonablemente bien", cuando "lo que dicen otros es que las cosas ni van bien ni van razonablemente bien".



Como ejemplo, ha citado que el INE establece que la mitad de familias extremeñas tienen dificultades para llegar a final de mes, o que casi un 7 por ciento de los extremeños se encuentran en situación de carencia material severa.



En este sentido, ha defendido Monago que el estado de la región es que es la comunidad con la menor renta del país, casi 8.000 euros menos que la media nacional; que la tasa de riesgo de pobreza es "la más alta" del país y ha subido casi 3 puntos en un año. "Señor Vara, ni las cosas van bien ni razonablemente bien", ha apuntado.



También ha afirmado que el estado de la región es que casi el 20 por ciento de los extremeños reconocen que no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar; y que cada vez son "más" los jóvenes que necesitan ayuda social.



VIÑETAS INCUMPLIDAS POR VARA



Con ello, ha criticado que Vara ofreció "un mitin, soñando" una región pero "prometiendo y no haciendo", dibujando "el futuro de los extremeños como quien dibuja un cómic". "Lo mismo en un viñeta pone un parque de atracciones, en la siguiente un circuito de Fórmula 1, en otra Buda, una azucarera, pero la realidad es que no hay nada, es un cómic de ciencia ficción, no hay nada de realidad", ha reprochado el 'popular' el presidente de la Junta.



En este sentido, ha reprochado a Fernández Vara que "lleva dos mandatos haciendo promesas que no se cumplen, mucho anuncio, mucho titular pero muy poca chicha", y ha recordado así las "viñetas" de los "anuncios principales" realizados durante la legislatura por el presidente de la Junta como un "plan de cambio climático" o una "estrategia de digitalización" de los que "poco ha hecho".



Monago también ha recordado que en su "viñeta" Vara prometió 800 viviendas protegidas públicas pero "no ha hecho ninguna", así como que se comprometió a que "todo" lo que tuviera que ver con la PAC se iba a discutir en la Asamblea "pero no se han oído ni los grillos" en la Cámara regional.



En este sentido, el 'popular' ha apostado por "rediseñar" la PAC de 2023 a 2027 porque el conflicto de Ucrania "va a ser largo", y ha pedido que la Junta "deje de poner trabas a la gente del campo".



TREN



Por otra parte, en materia ferroviaria ha lamentado que Vara "llame alta velocidad" al tren en el que se montó hace unos días cuando "iba en un Seat Panda" dentro de una "broma de mal gusto" que practicaron la ministra y él, al viajar "por la vía antigua" con un tren que "no era nuevo" porque "tragan con todo lo que manda Sánchez".



"Es una auténtica vergüenza lo que están haciendo con el tren. No se puede montar una como presidente de la Junta, ir por la vía vieja, y decir qué guay vamos todos por el tren", ha reprochado a Vara.



Al respecto, ha dicho que si Vara se "conforma" con la "vergüenza" de que el tren vaya a "89 kilómetros por hora" tendrá que dar "explicaciones a partir de ahora", ya que los extremeños quieren "lo mismo que cualquier otro ciudadano español" en tanto que "paga lo mismo en el IRPF que cualquier español".



"En Extremadura nos están tratando como ciudadanos de tercera y eso no lo vamos a consentir", ha señalado Monago, quien ha afirmado que no se imagina a una ministra "probando este tipo de tren en ningún otro lugar de España".



INFLACIÓN Y BAJAR IMPUESTOS



Por otra parte, sobre la inflación, el 'popular' ha lamentado que "es superior" en Extremadura a la media nacional "y va a más", y ha afirmado que ésta "no se baja ni con promesas ni con promesas renovadas ni con tuit ni con ningún tipo de fanfarria", tras lo que ha criticado que Vara "no ha ofrecido ninguna respuesta".



Así, frente a esta situación, Monago ha propuesto "bajar los impuestos" a las familias porque "hay un problema de fiscalidad serio" en Extremadura, donde la presión fiscal es "la más alta de España", algo que "afecta a todos los sectores" y que a su juicio evidencia la necesidad de "bajar impuestos".



De igual modo, en otro momento de su intervención, Monago ha considerado que el Gobierno regional es "insensible" a los "problemas diarios" de cómo llenar la cesta de la compra como consecuencia de la inflación, y ha afirmado además que "la gente está cansada del Gobierno de Sánchez y de la aquiescencia de Vara con el Gobierno de Sánchez", tras lo que ha pedido a Vara que sea "reivindicativo por una vez".



"No podemos conformarnos con una política de cómic", ha espetado Monago, quien ha pedido "dejarse la piel" en favor del campo extremeño "por justicia histórica". "No podemos permitir que el campo se hunda", ha reivindicado el 'popular', quien ha pedido a Vara que se sitúe "de lado" de los agricultores y ganaderos para evitar las protestas anunciadas en la calle.



Al mismo tiempo, en materia sanitaria, ha lamentado que Extremadura es la región con "más lista de espera" y la "quinta" en espera para ser operado, según datos del Ministerio de Sanidad, lo que evidencia que a su juicio la Sanidad en la comunidad "es un desastre".



LITIO



Asimismo, el 'popular' se ha preguntado "dónde están los grandes anuncios de futuro que coparon tantas páginas" por parte de Vara, quien a su juicio "tiene una promesa para cada tema".



Así, ha pedido "tocar madera" para que sea una "realidad" la gigafactoría; y se ha preguntado "dónde está Elysium City" de Castilblanco o la azucarera de Mérida, o el "Buda gigante" de Cáceres, así como el AVE, para el que ha pedido "una fecha".



También, sobre el decreto anunciado por Vara para que el litio que se produzca en Extremadura se procese en Extremadura, Monago ha afirmado que la Junta "no puede regular en ese tema" mediante un "decreto-ley bolivariano" que es "una ocurrencia".



Al mismo tiempo, Monago también ha criticado la situación de la alta velocidad en Extremadura, punto en el que ha lamentado que el Alvia "no para" en Plasencia y, pese a ello, "los del megáfono" no protestan.



Finalmente, ha criticado los "recortes" de la Junta en materia educativa; y ha destacado el "ejemplo" dado por Don Benito y Villanueva de la Serena con su fusión, porque "son muchas las dificultades en el presente pero es mucho lo que queremos hacer por trabajar para sumar por Extremadura".