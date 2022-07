Cs incide en que no se aborda el "problema del empleo" en la Comunidad Autónoma

Ep.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha incidido en que no se aborda el "problema del empleo" y ha destacado unos datos que "no se tienen en cuenta", como que Extremadura es una de las tres comunidades autónomas donde el empleo privado no se ha recuperado de la pandemia.

Así lo ha señalado el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, en rueda de prensa este lunes en Mérida para valorar los datos del paro de junio en los que se ha visto reducido el desempleo "como suele ser habitual estos meses" que, como ha explicado, son época y "sobre todo" en Extremadura en la que en el campo empieza la campaña de la fruta o la del tomate, por lo que tilda de "lógico" dichos datos.

Acto seguido, ha insistido en que viene diciendo "hace mucho tiempo" que no se aborda "el problema del empleo", tras lo cual se ha referido a unos datos que "no se tienen en cuenta" como que Extremadura es una de las tres comunidades autónomas donde el empleo privado no se ha recuperado de la pandemia.

De este modo, en el caso de Extremadura y el empleo privado "es una de las únicas comunidades autónomas junto a Asturias y junto a Canarias donde está aún en niveles por debajo de la pandemia", lo cual quiere decir que es donde "más ha sufrido el sector privado, es donde, en definitiva, ese sector que tiene que ser el motor de lo que conocemos como Estado de bienestar no se ha recuperado".

No obstante, son datos que "pasan inadvertidos", y que "pasan absolutamente sin pena ni gloria por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara", que vendrá este lunes a decir "que hay mucho menos desempleo que hace 10 años", a tenor de lo cual ha hecho hincapié en que "hay que bajar" y analizar los datos "en profundidad", y en que por ejemplo Cáceres es la tercera provincia de España con menor tasa de ocupación y que solo en Cádiz y Ourense hay menos gente trabajando porcentualmente que en Cáceres.

En Badajoz "no es mucho mejor" y "es la sexta por la cola", según Salazar, para quien "esos son los datos que verdaderamente nos deberían preocupar, porque el paro puede bajar porque hay más gente que se jubila, porque hay más gente que se va de Extremadura o directamente porque hay gente que no se apunta al Sexpe".

TASA DE OCUPACIÓN PRIVADA

También se ha referido en su intervención a la tasa de ocupación privada en Cáceres, que es "de tan solo" el 31 por ciento, la más baja de España, mientras que la tasa de ocupación privada en Badajoz es del 34 por ciento, la tercera más baja de España.

"Tasas que probablemente sea la primera vez que mucha gente lo escucha, no se habla de ellas, solo se habla de los datos principales y en Extremadura tenemos un grave problema con el empleo", ha incidido.

En este sentido, David Salazar ha recordado que Extremadura es la comunidad donde menos mujeres trabajan o donde menos jóvenes trabajan, y que "hay que ponerse serios" y lo llevan diciendo toda la legislatura, cuando queda solo un año de la misma, al hilo de lo cual ha dicho que se verá "en poco" desde la portavocía del PSOE "alegrarse por unos datos fascinantes, que Extremadura marcha viento en popa a toda vela, que Extremadura es el motor casi de España".

"Y la realidad es muy diferente", en su opinión, puesto que "la realidad es otra" y "es la que veréis todos vosotros en vuestros hogares, en vuestras casas en definitiva, una realidad que es bastante más compleja de la que muchas veces parecen pintarnos o edulcorarnos".

Por otro lado, ha continuado, Cáceres es también la provincia con mayor peso del empleo público de toda España, es decir es donde menos empleo privado hay y donde más peso tiene el sector público.

"Creo que no hace falta que haga yo la valoración, creo que no hace falta, en definitiva, que haga yo el análisis, creo que es bastante sencillo, si somos donde menos empleo privado hay, donde más público hay, de dónde pueden salir esos datos que algunos nos pintan de color de rosa", ha apuntillado.

Finalmente, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha planteado que "esto no es ser mal embajador de Extremadura" ni "ser un mal extremeño", y que cree "bueno" y de alguien que quiere a su gente, a su familia o a sus hijos decirle "lo que están haciendo mal" o "dónde está el fallo para poder corregirlo", cuando "el empleo en Extremadura es muy importante".

Y es que, para Salazar, el empleo en Extremadura "es la clave de todo" y "la única manera de solucionar los problemas de natalidad, los problemas demográficos es el empleo", de manera tal que mientras no se analicen los problemas del mercado laboral en Extremadura no se podrá "salir de ello".

"Unos empleos poco cualificados, empleos poco remunerados, con una alta dualidad de trabajadores que entran y salen del mercado laboral, más difícil para las mujeres, más difícil para los jóvenes", ha concluido, para referirse al "gran peso" del sector público, "que nos hace peligrar nuestro estado de bienestar" que "es lo más importante, colegios, hospitales, y pensiones".