Unidas por Extremadura ofrecerá en el Debate Estado de la Región ideas contra la inflación

El Grupo Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo) en la Asamblea de Extremadura registrará más de 250 propuestas de resolución en el próximo Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra este martes y miércoles, días 5 y 6, en la Cámara regional, con medidas "muy específicas" para "combatir" la inflación y "garantizar" los servicios públicos.



También propondrá medidas para "incrementar" la aportación de las grandes empresas eléctricas que están obteniendo "enormes beneficios" en un momento "muy complicado" para la población y para "gran" parte del sector empresarial.



De este modo lo ha avanzado el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías en rueda de prensa este lunes en la Cámara autonómica en la que ha señalado también que su grupo espera una "buena recepción" a sus propuestas tanto por parte del PSOE como de los otros partidos de la oposición.



Con ello, ha explicado que la "obsesión" de Unidas por Extremadura en el Debate sobre el Estado de la Región es "atender a las necesidades reales de los extremeños y extremeñas", en un momento en el que se está "condicionado" ahora por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y por "todo lo que implica en cuanto a recortes de materias primas" y en cuanto a la inflación.



"Es la inflación más elevada de los últimos 37 años", ha recordado Macías, quien ha añadido que en todo caso existe también en esta temática una "distorsión" por parte de los "especuladores" por ejemplo en los productos agrarios.



En esta línea, a través de propuestas de resolución en el Debate sobre el Estado de la Región, Unidas por Extremadura defenderá que hay que "reforzar y complementar" por parte de la Junta el "escudo social sin precedentes" puesto en marcha por el Gobierno central, a través de la puesta en marcha de medidas que "alivien las economías familiares y de las pequeñas y medianas empresas".



Con ello, ha defendido que el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, "debe dar respuestas y soluciones" con medidas "valientes" para contener el precio de la energía.



MEDIDAS CONCRETAS



Entre otras medidas concretas, Unidas por Extremadura ha abogado por la articulación de un impuesto a la generación eléctrica, porque Extremadura genera cuatro veces más energía de la que consume pero sin embargo "ese excedente que además proviene de renovables" no se traduce en "contraprestaciones" para la región, cuando en realidad --añade-- las eléctricas "tienen que dejar riqueza" en el territorio extremeño.



Asimismo, la coalición de Podemos-IU-Extremeños-Equo apuesta por crear una empresa pública de energía que dé un "impulso" a las energías renovables en edificios públicos para "romper el monopolio de las grandes eléctricas", así como fomentar las renovables por parte de los ayuntamientos y de los particulares.



También pide la recuperación de las competencias de la centrales hidroeléctricas; la participación pública en los PERTE; la implantación del bono de transporte público en Extremadura y de un Observatorio de la Movilidad para garantizar la movilidad a través del transporte público en la región; y aprovechar el plan integral de FP para revitalizar las zonas rurales.



Al mismo tiempo, Unidas por Extremadura plantea un incremento del parque público de vivienda destinado a alquiler, porque "sigue habiendo una bolsa importante de la Sareb que siguen sin habitarse".



De igual manera, propone la creación de la Banca Pública en Extremadura porque "no paran de cerrarse sucursales en la región", lo que significa que "hay mucha población que se queda sin acceso al servicio bancario". "Es imprescindible para financiar proyectos a pequeña escala local que haya una banca pública" en Extremadura, ha defendido Macías.



Además, aboga por la puesta en marcha de un plan de choque con políticas públicas que ayuden a sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería y la actividad forestal por la subida de precios.



Entre otras iniciativas, Unidas por Extremadura igualmente propone impulsar la Ley de Compra Pública Alimentaria, porque "no tiene sentido que las verduras, las frutas que se producen en Extremadura no se consuman aquí y sin embargo por parte de las instituciones públicas se compren en grandes supermercados o procedentes de territorios mucho más alejados".



Al mismo tiempo, propone la defensa de los servicios públicos básicos, como la Sanidad, la Educación y la Dependencia, a través de una racionalización de las plantillas del SES para "estabilizar", la bajada de ratios educativas, y la reforma del sistema de atención a la dependencia aprovechando la reciente medida aprobada a nivel nacional.



Finalmente, pide también garantizar en el SES la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos para que las mujeres no tengan que acudir a clínicas privadas.