Vara: En estos momentos más que nunca es necesario reforzar seguridad y defensa de Europa

Para el presidente extremeño, "de nada vale haber construido una unión de países con una moneda única, con una política agraria unica y una política energética bastante común, si lo básico, que es nuestra defensa y seguridad, no la tenemos".



En una entrevista, en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, que se emite desde el Teatro Romano de Mérida, Fernández Vara ha señalado que el acuerdo que ha presidido la cumbre de la OTAN, "aunque tarde, es una buena noticia, para responder a la nueva realidad del mundo en el que vivimos", tras lo que ha admitido que le "gustaba más la política multilateral que volver a la política de bloques".



Sin embargo, "esto no es una voluntad nuestra, es la situación que en estos momentos tenemos, provocada sobre todo por la invasión de Rusia sobre Ucrania, y que podría hacer a buen seguro en otros sitios".



En cuanto a las diferencias en el gobierno de coalición respecto a la cumbre de la OTAN, Fernández Vara ha considerado que "los gobiernos de coalición no son fáciles en ningún sitio".

Además, ha explicado que, cuando el PP y Vox en Castilla y León estén trabajando en los presupuestos del año que viene, "pactar con alguien y tenerlo en tu gobierno que no cree en las autonomías, para hacer el presupuesto de una autonomía es un poco paradójico, pero con esas complejidades y con esas contradicciones hay que vivir".