Extremadura aprueba protocolo atención víctimas de violencia sexual ante aumento de casos

Ep.



La Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura ha aprobado este lunes un protocolo de prevención y atención a las víctimas de la violencia sexual con el que se pretende dar una respuesta especializada e institucional ante este tipo de violencia contra las mujeres que, en los últimos meses, ha crecido en un 80% en la región.



El protocolo aprobado atenderá todas las agresiones sexuales sean o no constitutivas de delito, basándose en el Convenio de Estambul ratificado por España en 2014, según ha quedado patente en la reunión de este órgano, que ha tenido lugar en la Casa de la Mujer de Cáceres.



La reunión ha estado presidida por la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, quien ha señalado que el nuevo protocolo será elevado al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y, a partir de ahora, se iniciará un periodo de formación de los distintos profesionales que intervienen en todo el proceso de atención a una víctima de violencia sexual, desde policías, hasta jueces y fiscales, pasando por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.



Gil Rosiña ha destacado que la comisión "tiene una gran importancia" porque están representados todos los poderes del Estado, y porque el Instituto de la Mujer (IMEX) fue el primer instrumento "institucional y formal", creado en 1999 que hubo en la región para dar una respuesta desde el gobierno a la violencia de género en una medida que fue "pionera" en el país.



La idea es que "todo el trabajo previo esté hecho" para cuando se abra el año que viene el Centro de Crisis de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual, que se hará con cargo a los fondos europeos del Plan de Transformación y Resiliencia, para dar una atención las 24 horas.



"Igual que en los últimos veinte años hemos sido capaces de dar una respuesta institucionalizada y especializada a las mujeres víctimas de la violencia machista, que se produce en el ámbito de la pareja, hoy damos un paso más con este protocolo de prevención y erradicación de la violencia sexual que está presente en nuestro día a día", ha dicho Gil Rosiña, minutos antes de comenzar la reunión.



Según ha señalado en declaraciones a los medios, este tipo de violencia sexual ha crecido en más de un 80% en los últimos meses en Extremadura por lo que se ha decidido crear un protocolo de respuesta y coordinación de todas las instituciones y profesionales que intervienen y atienden "esta realidad social tan preocupante", ha dicho la consejera.



Así, Gil Rosiña, ha ahondado en que lo importante no es abrir El centro de atención sino los pasos previos que hay que dar, como la aprobación del protocolo y la formación de los profesionales "de manera coordinada" con la experiencia que ya tiene Extremadura en los casos de violencia machista.



DATOS "MUY PREOCUPANTES"



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha indicado que se pondrán en marcha políticas de igualdad y en este caso concreto sobre la violencia sexual porque "el Gobierno de España se ha tomado muy en serio frenar las agresiones sexuales y esta forma de comportarse que, desgraciadamente, está llegando a todos los ámbitos de nuestra sociedad.



Los datos son "contundentes y muy preocupantes", según García Seco, que ha apuntado que solo en lo que llevamos de año se ha incrementado hasta un 80% el número de agresiones o de delitos relacionados con la violencia sexual.



Una gran parte de ellos se produce fuera del ámbito de la pareja, aunque también se nota un incremento dentro de la pareja porque siguen produciéndose "estos hechos deleznables que tenemos que contener", para lo que se trabaja en "frenar que se produzcan", en "atender a las víctimas" y en "detener lo antes posible para que no se vuelven a producir".



Para ello se va hacia una atención integral a las víctimas las 24 horas en todo el territorio nacional, en cumplimiento del Convenio de Estambul, y actuar en la educación y la prevención porque "es muy preocupante el consumo de pornografía en los jóvenes y niños y niñas que están extendiendo un comportamiento sexual que no es el sano ni el adecuado en una maduración de sus proceso vital", ha dicho la delegada en declaraciones a los medios.



"Desgraciadamente esto está provocando que niñas, cada vez de menor edad, estén siendo sometidas a este tipo de actos, y lo que hay que hacer es contenerlo", ha señalado García Seco, que ha hecho una llamada a la educación en los hogares porque es donde se debe dar el primer nivel de prevención con un control del acceso a la pornografía para que nuestros niños y niñas no sean "ni agresores ni agredidas".



En esta línea, ha valorado que el protocolo es un primer paso para mejorar la coordinación que servirá para que "todos los profesionales de todos los ámbitos" (social, sanitario, policial, judicial, etc) tengan una hoja de ruta para saber en cada momento cómo atender a una niña o a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual.



"No hay que dar ni un paso atrás porque esto no es una cuestión que deba de trascender a distintos gobiernos, sino que tenemos que ser contundentes y no permitir ningún discurso que niegue la violencia contra las mujeres porque los datos están ahí y detrás de cada lágrima hay muchas personas que sufren y toda la sociedad tiene que estar dispuesta a ayudarles", ha concluido García Seco.



ATENCIÓN PERSONAL



En parecidos términos se ha pronunciado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, quien ha señalado que un protocolo especializado repercutirá de forma favorable en la víctima porque pretende dar una atención diferente y personal en función de la propia víctima, bien sea mayor o menor de edad, un niño pequeño, una persona con alguna discapacidad o un migrante, los cuales tienen "una especial vulnerabilidad".



"Todo esto está recogido en el protocolo que diferencia la intervención que hay que hacer con esas víctimas, que judicialmente es la misma pero social y educativamente no tiene que ser la misma", ha explicado Tena quien ha destacado el trabajo "transversal" que se lleva a cabo en Extremadura "desde hace muchos años".



Por eso, la presidenta del Alto Tribunal extremeño creo que hay que aplaudir este nuevo paso que es reflejo de la preocupación de la sociedad. "Ese problema está ahí y tenemos que aportar todos nuestro granito de arena", ha subrayado.



Cabe destacar que la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura es el organismo de coordinación institucional para impulsar, supervisar y evaluar las actuaciones en el abordaje de la violencia de género.



Forman parte de ella la titular de la Consejería de Igualdad, la dirección del Instituto de la Mujer, representante del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Fiscalía Superior, los decanos de los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, un representante de cada Instituto de Medicina Legal de Extremadura, Delegación del Gobierno, así como responsables de la Consejería de Educación, Salud Pública, Políticas Sociales, Colegio Oficial de Psicólogos, entre otras entidades.