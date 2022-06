Vergeles confirma que las nuevas variantes BA.4 y BA.5 desarrollan menos gravedad

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha confirmado que las nuevas subvariantes de Ómicrom BA.4 y BA.5 suponen ya el 56% de los infectados con coronavirus en los registros en Extremadura de personas mayores de 60 años.



Además, ha avanzado que estudios preliminares arrojan que estas nuevas variantes desarrollan una enfermedad menos grave en pacientes que han sido vacunados con la pauta completa o que han pasado la Covid con anterioridad.



Por este motivo, Vergeles es partidario de esperar a que se incluyan en la vacuna estas nuevas variantes antes de poner a la población la cuarta dosis, para que se aumente el nivel de protección y también la posibilidad de que, en caso de infección, no se desarrolle una enfermedad grave.



En cuanto a la incidencia de la infección por coronavirus en la región se sitúa en unos 700 casos por cada cien mil habitantes a los 14 días en personas mayores de 60 años, que son los registros que se llevan a cabo ahora. En el resto de franjas de edad "será un poco más alta, pero no hay enfermedad grave porque los ingresados son menos y en UCI solo hay una persona", ha apuntado el responsable regional.



Vergeles ha insistido en que los ensayos clínicos atisban que las vacunas y haber pasado la Covid previenen de desarrollar una enfermedad grave. "No previenen la infección pero cuando ésta se produce no es grave", ha recalcado, al tiempo que ha añadido que "parece ser que lo que están diciendo los estudios es que no aseguran que neutralizan la infección pero sí parece claro que no se produce una enfermedad grave si se infecta y en eso sí ayudan las vacunas y la inmunidad de haber pasado la Covid".



"Si esto fuese así no habría motivos para la preocupación", ha apuntado el consejero que, no obstante, ha abogado por seguir "vigilantes" a las nuevas variantes y al ligero repunte de la incidencia en la región.



Vergeles ha hecho estas declaraciones este jueves en Cáceres antes de participar en la inauguración del encuentro 'Salud de vanguardia en Extremadura: investigación e innovación', que tienen lugar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) con la participación del Instituto de Salud Carlos III.



Tras su participación en estas jornadas, el consejero se ha desplazado a conocer la Unidad de Hemodiálisis del Hospital San Pedro de Alcántara. También han asistido a esta visita el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, y el gerente del área de salud de Cáceres, David Zambrano.