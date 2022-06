Extremadura registra 206 conatos de incendios y 84 incendios superiores a una hectárea

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado desde el 1 de enero hasta el 5 de junio de 2022 un total de 206 conatos de incendios inferiores a una hectárea y 84 incendios superiores a una hectárea.



En cuanto al número de incendios en Extremadura catalogados como de nivel 1 por la Dirección del Plan Infoex, que son los que requieren movilización de recursos de Protección Civil, generalmente por su proximidad a las poblaciones, en lo que va de 2022 ha sido de cinco.



Durante el año 2021, cabe destacar que se registraron en Extremadura 434 conatos de incendios, que son aquellos menores a una hectárea, mientras que los mayores de una hectárea fueron 306, en total 740 siniestros, lo que supone un incremento del 13,1 por ciento. Además, se registró un incendio con más de 500 hectáreas quemadas, en el mes de agosto pasado en la localidad de Alburquerque.



Tanto para el Gobierno de España como para la Junta de Extremadura ha sido la política de coordinación y la adecuación de los recursos disponibles lo que ha permitido afrontar con un "éxito relativo" los incendios forestales de 2021, ya que la superficie quemada ha pasado de aumentar un 13 por ciento en 2020 a reducirse en un 29,8 por ciento en 2021.



A tenor de estos datos sobre incendios, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha recordado que si bien durante el año 2021 el número de incendios forestales fue ligeramente superior a la media del decenio, la superficie afectada experimentó un descenso del 29,8 por ciento respecto a 2020 y las consecuencias sobre personas y bienes no fue excesivamente alta en el marco de los últimos diez años.



Asimismo, la primavera de 2022 se ha caracterizado, en términos generales, y más en las últimas semanas, con la ola de calor de la semana pasada, por temperaturas muy elevadas y escasas precipitaciones, lo que hace que en índice de humedad del suelo incremente la posibilidad de que ocurran incendios.



Por ello, y de cara a la época de máximo riesgo próxima a comenzar, es especialmente relevante mantener las adecuadas medidas de prevención y preparación de los dispositivos de extinción, sobre todo en caso de que los incendios llegaran a afectar a la población y los bienes no forestales.



REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS



La delegada del Gobierno en Extremadura ha presidido este miércoles la reunión de coordinación de la lucha contra incendios 2022, que sirve para poner 'a punto' las medidas organizativas que garanticen la coordinación de las actuaciones previstas en el Plan Estatal de Emergencia por Incendios Forestales y su coordinación con el Plan Infoex de la comunidad autónoma de Extremadura.



Una reunión que se ha realizado tanto presencial como telemáticamente y en la que han participado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y la Junta de Extremadura.



También han participado representantes de Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias, Base Aérea de Talavera la Real, de las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo, ADIF, Demarcación de Carreteras del Estado, Aemet, Fempex, Cruz Roja, Unidades de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.



Se ha contado también con la participación de la Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal, en este encuentro que tiene lugar cada año, y en el que se establecen los protocolos de coordinación entre todas las administraciones y organismos implicados en la lucha contra el fuego en Extremadura y analizan los medios disponibles para esta labor, además de las previsiones para la campaña que ahora se inicia.



García Seco ha explicado a los medios que esta reunión aborda la campaña de incendios forestales para este año 2022, que "ya está en plena actividad" como se ha podido comprobar en otras comunidades autónomas "desgraciadamente" y también en Extremadura "pero con menor virulencia o con mayor efectividad en su extinción".



Ha sumado además que en la reunión en la que se ponen en común los medios que los distintos organismos e instituciones tienen desplegados en el territorio de la comunidad autónoma para luchar contra los incendios forestales, y que ha tildado de "un despliegue amplísimo" en el que participan distintas instituciones de una manera "muy coordinada", y "fundamentalmente" haciendo un trabajo de prevención y un mantenimiento de la información compartida y de los medios compartidos durante toda la campaña de extinción.



La representante del Ejecutivo Central ha remarcado de igual modo que los medios son "muy potentes, muy coordinados y están enfocados a una actuación inmediata para evitar grandes males", mientras que respecto a este 2022 ha expuesto que "ya" se está en una situación "muy difícil", con más de 200 hechos conocidos en lo que se lleva de año, aunque "hasta ahora y desde luego sin ser triunfalistas en esto, porque nunca se puede descartar que haya un gran incendio forestal, la coordinación y el mecanismo de trabajo está funcionando adecuadamente".



PREVENCIÓN Y PERSONAS INVESTIGADAS O DETENIDAS



También es importante, ha continuado, el trabajo de prevención y de puesta a disposición de la Justicia de aquellas personas que de forma "imprudente o premeditada" provocan incendios forestales.



El año pasado hubo 25 personas investigadas o detenidas como consecuencia de haber provocado o haber podido provocar incendios forestales, ante lo cual ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquellos hechos que sepan que pueden producir incendios, "por imprudencias o bien por personas que los quieran hacer deliberadamente". En los meses que se lleva de 2022 ya se ha detenido a una persona e imputado a otras dos por provocar incendios.



Igualmente, ha hecho un llamamiento a una actuación "responsable" en el medio rural, en un año "muy difícil", en el que se tiene una sequía "de elevadísima gravedad". De igual manera, ha reafirmado que el mensaje para los ciudadanos es que la administración "está preparada", los medios "están operativos", los servicios de prevención y extinción de incendios y todos los recursos del Estado y de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los ayuntamientos "están al día".



No obstante, se necesita la colaboración ciudadana "en todo porque desde luego si hay algo grave para nuestra sociedad es perder nuestra superficie de medio natural como consecuencia de un incendio".



Finalmente, ha incidido en que Extremadura cuenta con un sistema "puntero" de prevención y extinción de incendios forestales; a lo que hay que sumar el esfuerzo realizado por la Junta durante todo el año en materia de prevención y la colaboración de la BRIF de Pinofranqueado del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.



Por último, ha destacado la consolidación del sistema de predicción de riesgos de incendios por municipios; "un modelo único en España que ha sido diseñado por la delegación territorial de la Aemet en Extremadura y que ha funcionado a pleno rendimiento en los cuatro años anteriores, en nuestra región y el conjunto del país".