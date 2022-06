María Guardiola avanza que hará un "cambio visible" en el PP extremeño

Ep.

La candidata a la Presidencia del PP de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que realizará un "cambio visible" en el partido una vez sea elegida en el Congreso Regional del próximo 16 de julio en Badajoz, tras el que va "conformar un equipo que muestre esa renovación" que a su juicio "es muy necesaria, y que por supuesto cuente con la experiencia de la gente que conoce muy bien el partido y conoce muy bien Extremadura".



María Guardiola ha reafirmado que llega a la Presidencia del PP de Extremadura "a impulsar o liderar este proyecto para ganar", y se ha mostrado convencida de que las mujeres tienen "mucho que decir" y pueden "romper los techos de cristal", tras lo que ha abogado por gestionar esta nueva responsabilidad "con mucha humildad", ha señalado este miércoles en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.



"Estamos aquí para ganar y para gobernar en solitario", ha destacado la candidata a la Presidencia del PP extremeño, quien a preguntas sobre si contaría con Vox para un futuro gobierno, ha reiterado su intención de, como presidenta regional del PP, "ganar y gobernar en solitario", tal y como se ha "demostrado con la comunidad de Andalucía que eso es posible", tras las elecciones del pasado domingo.



Por eso, tras la mayoría absoluta conseguida por Juanma Moreno en Andalucía, María Guardiola ha abogado por transmitir a los ciudadanos que "lo práctico es votar al PP para que el cambio real se produzca" y este partido pueda "gobernar haciendo las políticas de centro que queremos hacer", ha reafirmado.



"NO SOY LA AYUSO EXTREMEÑA"



En su intervención, María Guardiola se ha definido como "una mujer normal, que tiene 43 años", y una mujer "moderada, con carácter", que tiene "las cosas muy claras", y ha descartado compararse con otros líderes del PP en otros territorios: "No soy la Ayuso extremeña, ni la 'Juanma Moreno' extremeña, soy María", ha reafirmado.



Así, respecto a su trabajo al frente del PP de Extremadura, la candidata ha avanzado que va "a anteponer los intereses" de su partido a los suyos propios, pero también va "a anteponer los intereses de Extremadura y de los extremeños a los de mi partido".



Una forma de actuación que "es un clamor" en la región, ya que el actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "no deja de ser el delegado de Sánchez en Extremadura", y por lo tanto "está plegado a los intereses de su partido y no defiende los intereses de los extremeños", que están "cansados y tienen que decir 'hasta aquí'".



"NO HA SIDO UN CAMINO FÁCIL"



María Guardiola ha admitido que el camino para llegar a ser la candidata para presidir el PP extremeño "no ha sido fácil, ha tenido momentos difíciles", pero ha apuntado que "siempre" se ha "podido sostener en muchísima gente que me acompaña en este proyecto".



Así, la candidata ha resaltado que el PP de Extremadura es "un partido muy grande" y "unido", y que tiene "muchísima ilusión por cambiar las cosas", por lo que una vez han "dejado atrás esas dificultades", ahora María Guardiola quiere "mirar al futuro con mucha esperanza", ha dicho.



Respecto a la crisis en el PP nacional que concluyó con la salida de Pablo Casado y la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, María Guardiola ha señalado que "en ningún momento" pensó que podía caerse su candidatura: "Yo tenía muy claro que soy la candidata de los extremeños, y yo he querido ser siempre la candidata de los extremeños", ha dicho.



Por eso, "nunca hubiera tirado la toalla, porque el apoyo que yo tenía era el de muchísimos compañeros de partido, y el de mucha gente en Extremadura", ha aseverado María Guardiola,



Así, y a preguntas sobre la retirada del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, en la carrera por la Presidencia del PP extremeño, Guardiola ha considerado que "él ha reflexionado, habrá tomado la mejor decisión que él haya considerado", sobre lo que no tiene "nada que decir", y de hecho, ha explicado que tiene "una buena relación" con él, con el que habló hace dos días, ha dicho.



Sobre la conformación de la nueva Comisión Ejecutiva del PP de Extremadura, tras el Congreso Regional, la candidata ha señalado que "ahora mismo no estoy pensando en la Ejecutiva", sino que está centrada "en un proyecto en el que por supuesto estará Fernando Pizarro, y estarán todos los alcaldes, portavoces, concejales y afiliados que quieran venir a construir".



En ese sentido, ha rehusado entrar en detalles sobre la composición de la Ejecutiva o las próximas candidaturas electorales en diversas ciudades, ya que le "gustaría tener más cogido el pulso" al partido para tomar decisiones, aunque ha avanzado que el PP "va a contar con todo el talento que quiera aportar al proyecto".



Así, María Guardiola ha resaltado que "ahora mismo no tenemos candidatos" en el PP a las elecciones municipales de 2023, ya que éstos deben ser ratificados por la dirección nacional después del verano.



POSICIÓN SOBRE LA MINA DE LITIO



Respecto a su posición sobre el proyecto de mina de litio en Cáceres, la candidata a la Presidencia del PP extremeño se ha mostrado a favor de "cualquier proyecto que sea beneficioso para los extremeños", tras lo que ha recordado que el PP "en un momento determinado estaba en contra del proyecto de la mina de litio, porque era meramente un proyecto extractivo y colonial".



Sin embargo, "si hoy hay otro proyecto encima de la mesa que no lo es, lo que tendremos es que primero conocerlo, que no lo conocemos, y después tomar las decisiones que correspondan", ha señalado Guardiola, quien se ha mostrado a favor de "los proyectos que sean buenos para los extremeños".



Así, y a preguntas sobre si el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, debería dimitir como señaló hace un año, si la Junta aprueba el proyecto de la mina, María Guardiola ha considerado que sí, ya que "no puedes poner encima de la mesa una dimisión, y cuando se cumplen las condiciones que habías puesto, no aceptarla".



Finalmente, y respecto al "viaje en pruebas" que se realizará este jueves en la línea de alta velocidad Plasencia-Badajoz, con la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la candidata a la Presidencia del PP extremeño ha considerado que "eso no es un AVE, lo que viene es un tren en el que vamos a ahorrar un escaso tiempo en el viaje", ha dicho.



"Lo que está clarísimo es que no existe fecha para la llegada del AVE a Extremadura", a pesar del anuncio de Pedro Sánchez de que sería este año, ha señalado Guardiola, quien ha lamentado que los extremeños están "cansados de que se nos tome el pelo", ha concluido.