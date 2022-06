El viaje de pruebas en línea alta velocidad abre una "nueva oportunidad" para Extremadura

Ep.



El portavoz de la Junta, Juan Antonio González, ha considerado que el viaje de pruebas del tren comercial en la línea de alta velocidad de Extremadura que se realizará este jueves, 23 de junio, abre una "nueva oportunidad" para la región.



Cabe destacar que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, junto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, realizarán este jueves, 23 de junio, este viaje entre las estaciones de Plasencia y Badajoz.



De este modo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha insistido en que a partir de este jueves se abre una "nueva oportunidad" para Extremadura, ya que se abre lo que será el "nuevo sistema de infraestructuras ferroviarias" de la región.



Así, ha recordado que desde que los extremeños participaron en las movilizaciones por un tren digno en 2017 el Gobierno nacional ha invertido casi 1.300 millones de euros en la renovación de infraestructuras ferroviarias en la región y ha expuesto que "nunca antes se hizo una inversión tan grande".



No obstante, González se ha mostrado consciente de que hasta 2023, y una vez se abra la vía electrificada, el tren no circulará a 240 kilómetros, además de señalar que queda por electrificarse el tramo Castilla-La Mancha-Madrid, pero ha incidido en que hay que trasladar a los extremeños que a partir de este jueves se cuenta con una "gran oportunidad".



"A partir de mañana habrá un nuevo sistema ferroviario en Extremadura, un nuevo sistema ferroviario que no solamente será de pasajeros sino que será de mercancías", ha valorado, al tiempo que ha considerado que ese es un hecho "fundamental" para que Extremadura sea competitiva y para poder atraer inversiones y empresas.



"Siendo conscientes desde la Junta de Extremadura que tenemos que seguir peleando, que tenemos que seguir reivindicando, que tenemos que seguir luchando, también es verdad que a partir de mañana, con esas pruebas de ese tren comercial se abre una oportunidad nueva para nuestra región y que esos 1.300 millones de euros que se han invertido en esas nuevas infraestructuras ferroviarias en Extremadura es una inversión sin parangón en nuestra historia", ha aseverado.



Por ello, ha mostrado la satisfacción del Ejecutivo regional por este viaje de pruebas, ya que, como ha asegurado Juan Antonio González, en parte supone devolver "la justicia y la dignidad que el pueblo extremeño un día reivindicó".



También ha adelantado el portavoz de la Junta que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, informará a partir de este jueves sobre cuándo se abrirá la nueva línea ferroviaria en la región y sobre cuándo terminará el bloqueo para la venta de tiques.