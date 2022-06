El biometano es una importante baza de Extremadura para avanzar en transición energética

Rd./Ep.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha asistido este martes en Mérida al Seminario sobre las plantas de biometano en Extremadura y su potencial para la valorización del residuo agrícola y vector de descarbonización.

En concreto, la Asociación Española del Gas, SEDIGAS, ha organizado este seminario, cuya apertura ha corrido a cargo de su presidente, Joan Batalla.

Así pues, durante su intervención, la consejera ha recordado que en Extremadura se ha llevado a cabo una planificación rigurosa de la transición energética en la presente década hacia una economía climáticamente neutra y con una completa generación energética renovable.

De este modo, García ha explicado que el Plan Regional va más allá del aprovechamiento solar, ya que “tenemos abierto un abanico completo de impulso para otras energías renovables, por ejemplo, los gases renovables como el hidrógeno, el biogás o el biometano que tienen el valor diferencial de ser gases almacenables y versátiles”.

También ha subrayado que “el biometano tiene un gran futuro en Extremadura pues está totalmente alineado con las políticas europeas y extremeñas centradas en la economía circular, la valorización de residuos, la descarbonización de la economía y el desarrollo rural”.

Y es que, según la consejera, en Extremadura existe la necesidad de descarbonizar el sector primario y valorizar los residuos generados en el mismo.

“El biometano puede suponer, además, un vector de desarrollo frente al reto demográfico, ya que, dado el relevante papel del sector agrícola y ganadero en la producción, la instalación de plantas generadoras de biometano en zonas rurales crearía una fuente de empleo adicional, siendo un foco de atracción poblacional”, ha resaltado.

De la misma forma, la titular extremeña para la Transición Ecológica ha subrayado que la reciente aprobación de un sistema de garantías de origen de los gases renovables que acredita la utilización de fuentes renovables en la producción de los mismos, aportará un valor añadido a la hora de comercializarlo que fomentará su consumo, con el consiguiente beneficio ambiental.

En cualquier caso, la consejera ha destacado que el desarrollo de los gases renovables en la región supone un gran reto para el que es necesaria la colaboración público-privada, según informa la Junta en una nota de prensa.

Por ello, ha concluido animando a todos los agentes involucrados en la cadena de valor a que colaboren encaminando sus pasos hacia el despliegue del biometano en Extremadura, que ha considerado factible ya que se dispone de los medios tecnológicos necesarios para su producción y comercialización.



UN RECURSO AUTÓCTONO



Por su parte, el presidente de Sedigas, Joan Batalla, ha destacado la apuesta de Extremadura por la descarbonización, con un plan integrado de energía y clima, y donde "sin duda los gases renovables y el biometano en particular están llamados a ocupar un papel protagonista".



"Hay un enorme potencial" en Extremadura para el desarrollo de esta tecnología, y con ella para incrementar la independencia energética del país, en tanto que "todo residuo orgánico es susceptible de producir biometano".



Batalla ha explicado que el biometano se puede obtener de diferentes residuos, entre ellos los procedentes de la industria agroalimentaria, por lo que cada comunidad autónoma tiene diferentes tipologías de residuos, si bien lo "importante" en este sentido es "saber aprovecharlos".



Con respecto a los proyecto en marcha, ha dicho que su "despegue" se está produciendo ahora porque se han dado "los elementos que eran necesarios", en referencia a "una hoja de ruta del biogás", así como una serie de elementos regulatorios, como la capacidad de certificar "el origen renovable de esos gases renovables".



"Vamos a ver como despegan todos estos proyectos, además en un contexto energético como el actual", ha dicho, al tiempo que ha añadido sobre la guerra de Ucrania que ha puesto de manifiesto la "importancia de la seguridad de suministro y apostar por los recursos autóctonos".



El biometano, ha añadido Batalla, es un recurso autóctono que, además, da respuesta a los "retos de gestión de residuos", que además tiene entre sus ventajas que no requiere "ningún tipo de adecuación" de la infraestructura actual, con lo cual es "eficiente en costes" a la hora de aprovechar el sistema gasista para canalizar los gases renovables.



"España tiene una infraestructura gasista moderna y una infraestructura preparada para la canalización de esos gases renovables", ha remarcado.



DE MOMENTO, SIN LÍNEAS DE AYUDAS



Con respecto al desarrollo de los proyectos, la consejera extremeña ha señalado que quedan fuera de las ayudas de los fondos europeos Next Generation, y que a pesar de que hubo líneas a través de los fondos Feder, esta tecnología, para la que no existe actualmente ninguna línea de ayuda, "no ha terminado de desarrollarse".



Por este motivo ha considerado que estas jornadas son "interesantes" para dar a conocer "los recursos, la riqueza y la proyección" que tiene Extremadura en el aprovechamiento de estos residuos, y para la que espera que el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, "inyecte una línea" de financiación que pueda ponerse en marcha "lo antes posible".