Cs Extremadura califica como "malo" resultado Andalucía y aboga por una "refundación"

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha considerado que el resultado obtenido por dicho partido en Andalucía ha sido "estrepitosamente malo" y ha abogado por llevar a cabo una "verdadera refundación" de la formación.

Así, Salazar ha considerado que se debe "volver a los cuarteles de invierno" si se quiere repensar el proyecto político, ya que se ha mostrado consciente de que "no vale con un cambio estético" sino que hay que hacer una "verdadera refundación" del partido y "repensar el espacio".

Eso, ha dicho, en ocasiones supone "cambiar personas, cambiar cuadros, cambiar ideas" y "cambiar en definitiva de estrategia" si lo que se quiere es conseguir que haya un partido liberal ubicado en el centro político.

"Todas las personas que toman decisiones en Ciudadanos deben hacer hoy una reflexión si de verdad se considera que este proyecto tiene aún expectativas", ha aseverado David Salazar en una rueda de prensa este lunes en Mérida.

JUANMA MORENO, "ÚNICO GANADOR"

En su intervención ante los medios, Salazar ha felicitado a Juanma Moreno, que, como ha aseverado, ha sido el "único ganador" de las elecciones y al que ha deseado suerte y aciertos para poder llevar a cabo su programa.

Asimismo, y sobre el resultado de Cs, lo ha tachado como "estrepitosamente malo" y en el que "no hay nada positivo", máxime, ha apuntado, cuando hace solo unos meses el partido era la "mitad del gobierno" de la Junta de Andalucía, institución en la que se ha hecho un "excelente trabajo".

"Pero eso no puede servir nunca de justificación para culpar al votante, el votante no tiene culpa, la gente siempre vota bien aunque no sea lo que a nosotros nos gustaría que votasen", ha señalado.

Por ello, ha insistido en hacer una reflexión "en clave interna" para dar con la razón por la que los andaluces no hayan confiado en Cs a pesar haber hecho un "buen trabajo" en la Junta.

"La culpa es única y exclusivamente de Ciudadanos. La culpa es de Ciudadanos Andalucía y la culpa es de Ciudadanos a nivel nacional, de todos, incluidos también nosotros", ha aseverado.

En opinión de David Salazar, la gente ha demostrado en España que le gusta la "moderación", las políticas "de centro" y las políticas "sensatas" y la persona que "mejor ha sabido capitalizar" este aspecto ha sido Juanma Moreno y el PP de Andalucía.

Sobre la dimisión del candidato de Cs a la Junta de Andalucía, Juan Marín, el coordinador de Cs Extremadura ha considerado que "le honra" después de los resultados obtenidos en los comicios andaluces.

Como ha recalcado, Marín ha hecho un "buen papel" como vicepresidente de la Junta de Andalucía pero ha lamentado que no haya sabido capitalizarlo como candidato, al tiempo ha indicado que es "importante" diferenciar la capacidad para gestionar y la capacidad para "vender esos logros".

OBJETIVOS PARA EXTREMADURA

También, y sobre los objetivos para Extremadura de aquí a que se convoquen las elecciones regional el próximo año 2023, David Salazar ha recalcado que se encuentra acabar la legislatura cumpliendo el mandato de los ciudadanos de hacer una "buena gestión", tanto en el gobierno como en la oposición, y repensar y saber qué se quiere hacer con el partido y qué es lo mejor para los extremeños.

Asimismo, y a preguntas de los medios, el coordinador de Ciudadanos Extremadura ha señalado que, de no cambiar las cosas, no se tendrán unos "resultados buenos" en los próximos comicios en la región.

"La gente quiere votar ilusión y Ciudadanos ahora mismo no ilusiona", ha apuntado, por lo que ha considerado necesario conseguir "ese poquito de alegría" y "ese poquito de ilusión que al final es lo que hace votar a la gente", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que en las manos de la formación está "cambiarlo o continuar igual".

Preguntado también por los medios por qué habría que cambiar, David Salazar ha asegurado que habría que cambiarlo "todo", ya que el pasar de 21 diputados a cero evidencia que hay que cambiarlo "todo". "Se está haciendo todo mal, todo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de gestión", ha reseñado.

También y sobre un posible cambio de líder al frente del partido, Salazar ha considerado que "no tiene por qué", ya que "se puede cambiar el partido y que el partido decida que la mejor manera es seguir con el mismo líder pero cambiar su equipo o no, cambiar las estructuras...".

Y, ha afirmado que "es una reflexión más profunda de decir cambiamos esto y se soluciona. No, yo no creo que simplemente por quitar a Inés Arrimadas el partido vaya a reflotar, ojalá, ojalá fuera tan sencillo, pero estamos en un punto mucho más complicado que eso".