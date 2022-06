CCOO y UGT desconvocan huelga en el campo en Extremadura tras lograr acuerdo con patronal

Ep.

Los sindicatos CCOO y UGT han desconvocado la huelga en el campo en Extremadura iniciada este pasado jueves tras alcanzar un acuerdo con la patronal esta madrugada.



El pacto sobre el nuevo convenio se ha alcanzado en la madrugada de este viernes en la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, en una reunión entre los sindicatos y todas las patronales agrarias, incluidas Afruex y Asaja, y será ratificado la próxima semana.



De esta forma, ambos sindicatos han mostrado satisfacción porque el "éxito de la huelga" en el campo "haya logrado forzar a la patronal agraria a sentarse a negociar y llegar a un acuerdo", que según señalan CCOO y UGT en nota de prensa, "recoge las reivindicaciones sindicales y ofrece dignidad al trabajo en el sector".



Por tanto, tras alcanzarse finalmente un acuerdo, los sindicatos han decidido desconvocar la huelga y las movilizaciones previstas.



Para CCOO y UGT se trata, sin duda, de "un triunfo" de los trabajadores y trabajadoras del campo, que "han sido los verdaderos protagonistas de esta jornada de paros y concentraciones, demostrando su orgullo y valentía a la hora de defender unos derechos y unas condiciones de trabajo dignas", señalan.



Según explican, el acuerdo mantiene lo pactado en el convenio que ya se firmó hace año y medio y quedó invalidado por el recurso judicial de Afruex por un problema de representación patronal.



En concreto, se mantiene la jornada laboral de 1.768 horas anuales, 39 horas a la semana y 6,30 horas al día, tal y como defendían los sindicatos, por lo que no se aumenta la jornada de trabajo, mientras que el salario base queda fijado en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 1.000 euros, algo que para CCOO y UGT "era un punto esencial que ha quedado aclarado en el acuerdo".



Además, el SMI se aplicará en todas las categorías que tenían un salario inferior a esta cantidad y, además, se establece un plus de antigüedad por quinquenio de un 5 por ciento y un plus de convenio de 30 euros mensuales para todos los trabajadores.



Seguirán vigentes, además, en los mismos términos, los pluses de trabajo en lluvia, nocturnidad y fumigación, y también persisten los complementos por baja laboral o baja por accidente de trabajo.



Señalan los sindicatos que se recoge dentro del nuevo convenio la modalidad de contratación de fijo discontinuo en los términos especificados en la nueva Reforma Laboral, y el llamamiento de los trabajadores con este tipo de contrato "se hará por riguroso orden de antigüedad y categoría y no se perderá el orden de llamamiento por no acudir a este por causa justificada".



Cabe destacar que el acuerdo sobre el nuevo convenio será ratificado el lunes de la próxima semana entre los sindicatos y las patronales agrarias.