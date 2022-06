El PSOE espera "unidad" y "diálogo" entre grupos en el Debate sobre Estado de la Región

Ep.



La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha confiado en que durante el Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará los próximos 5 y 6 de julio exista "unidad" y "diálogo" entre los grupos parlamentarios, para situar a los ciudadanos como la "prioridad".



Mientras, su homóloga del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha señalado que su grupo espera que en dicha cita el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haga un "balance de cumplimientos" y de "lo que está por conseguir", ya que será el último Debate sobre el Estado de la Región de esta legislatura y aquél, por tanto, debería a su juicio plantear "un balance de la hoja de servicios".



De su lado, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha abogado por que en el citado debate se pueda responder al "verdadero problema" que a su juicio tiene la comunidad, y que es plantear "qué quiere ser Extremadura de mayor", teniendo en cuenta las bajas tasas de natalidad.



Mientras, la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), Irene de Miguel, ha señalado que su grupo planteará un Debate sobre el Estado de la Región "constructivo" con "otra forma de construir Extremadura con empleo digno y con ideas de crecimiento económico que hagan que la juventud no tenga que hacer las maletas".



Así se han pronunciado dichos representantes de los grupos parlamentarios --a preguntas de los medios-- en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Asamblea.



PSOE



En concreto, Lara Garlito (Grupo Socialista) ha indicado que su grupo espera que en el Debate sobre el Estado de la región haya "unidad, diálogo" y que los grupos de la oposición planteen "los proyectos de futuro como lo hace el gobierno socialista de la Junta de Extremadura".



Así, ha insistido en que la "máxima aspiración" de la Junta es la de "crear empleo, crear proyectos de progreso para la región, para que sea una tierra de destino, de oportunidades", situando a los extremeños como la "prioridad".



De igual modo, Garlito ha destacado que la convocatoria "en tiempo" y de "forma serena" del Debate sobre el Estado de la Región evidencia que la Junta de Extremadura tiene "una hoja de ruta" y "un proyecto de empleo y de avance" para Extremadura.



"El hecho de que en tiempo y de forma serena de plantee el Debate sobre el Estado de la Región indica que la prioridad del gobierno es gobernar para todos y teniendo claro que somos el futuro de Extremadura, su gente y que por lo tanto es el momento de Extremadura y de hablar de ello", ha espetado Garlito.



En esta línea, ha recalcado que la convocatoria del Debate sobre el Estado de la Región "indica" que el de la Junta es un gobierno "serio y responsable" porque, "pese a las incertidumbres e inclemencias de los últimos tiempos" por la pandemia y la guerra en Ucrania, es "estable" y tiene "una hoja de ruta" y "un proyecto" para Extremadura de "empleo y de avance".



"El Gobierno de Extremadura demuestra con esto que su hoja de ruta era la Agenda de Recuperación Económica y Social, la de generar esperanza en los hogares extremeños, la de decirle a los extremeños 'sí, estamos pasándolo mal, sí pero estamos todos y todas trabajando para recuperarnos, para establecer las prioridades de la región'", ha sentenciado Garlito, quien ha destacado que para ello hay que "generar empleo" y articular condiciones para que en la comunidad se pueda emprender.



PP



A su vez, Cristina Teniente (Grupo Popular) ha señalado que su grupo espera que en el Debate sobre el Estado de la Región el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haga un "balance de cumplimientos" y de "lo que está por conseguir", ya que será el último de esta legislatura y debería a su juicio plantear "un balance de la hoja de servicios".



"Es el último debate y por lo tanto esto no puede ser renovar las promesas eternamente prometidas, renovar los plazos eternamente incumplidos, renovar los proyectos eternamente olvidados... No, esto va de rendir cuentas sobre lo que se ha hecho en esta legislatura", ha dicho la 'popular'.



De este modo, ha recalcado que, al igual que ha ocurrido "siempre", el PP será "propositivo" en el Debate sobre el Estado de la región, con el objetivo de "aportar siempre soluciones" a los que son los "principales" problemas de los extremeños, como son --ha incidido-- el desempleo, la despoblación y el "desmantelamiento" de servicios como la Sanidad.



En este marco, Teniente ha defendido que ante una situación económica "complicadísima" para hogares y empresas como la actual no puede llegar el "desánimo y la desconfianza", sino que la política tiene que ofrecer "soluciones", tras lo cual ha recalcado que el PP va a estar "siempre para ayudar a aportarlas".



CIUDADANOS



De su lado, David Salazar (Ciudadanos) ha abogado por que en el Debate sobre el Estado de la Región se pueda responder al "verdadero problema" que a su juicio tiene la comunidad, y que es plantear "qué quiere ser Extremadura de mayor", teniendo en cuenta las bajas tasas de natalidad.



Así, ha apostado por analizar "en profundidad" las causas que pueden estar llevando a esa baja natalidad, entre las que ha citado la falta de empleo, de oportunidades, de vivienda y de infraestructuras, para posteriormente plantear "soluciones".



"Yo creo que también los grupos en este caso estamos absolutamente legitimados para decidir cuáles son los temas de actualidad" como el empleo y las infraestructuras, ha espetado Salazar, quien ha apostado por que los grupos políticos hablen "profundizando verdaderamente" sobre el "detalle" del empleo que se genera en la comunidad, los sectores en los que hay "problemas" y cuál es la "calidad" del que se crea.



También ha defendido que la Administración regional debe plantear "certezas" sobre los proyectos de infraestructuras previstos en la comunidad, porque "a día de hoy la única certeza son anuncios y aquí no hemos visto todavía una primera piedra, movimiento de tierra" en determinados proyectos, ha señalado.



Al mismo tiempo, ha considerado que hay que hablar "mucho" de la salud mental de los extremeños, de cómo el Covid ha afectado a la sociedad extremeña, de cómo afrontar el "problema" de que no nacen niños y la sociedad es envejecida, o de cómo se va a pagar la deuda que se ha incrementado con la Covid en la comunidad.



"Esto es un debate fundamental. Tenemos una sociedad donde no hay niños pero que cada vez genera más deuda", ha dicho, tras lo que ha defendido que hay que determinar "el plan de futuro" para la comunidad y si se quiere una "sociedad próspera".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Mientras, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha señalado que su grupo planteará un Debate sobre el Estado de la Región "constructivo" con "otra forma de construir Extremadura con empleo digno y con ideas de crecimiento económico que hagan que la juventud no tenga que hacer las maletas".



Según ha incidido, Unidas por Extremadura también realizará propuestas que permitan que "Extremadura tenga voz propia" y que no sea "lo que Madrid o Bruselas le dice que tiene que ser".



Al mismo tiempo, Irene de Miguel ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "tiene poco para sacar pecho" en dicho debate, porque "tiene a los empleados públicos en pie de guerra", porque esta semana se pondrán en huelga los trabajadores del campo sin que la Administración "haya empujado mucho para solucionar el tema", y porque además hay proyectos anunciados en la región que "no se han materializado".



También ha tachado de "curioso" que el año pasado Fernández Vara adelantara el Debate "por el calor a mayo" y ahora "lo está estirando hasta julio simplemente porque lo que quería era cubrirse de gloria con el anuncio de la gigactoría y del tren que supuestamente va a cubrir Plasencia y Badajoz con unos minutos menos de tiempo".