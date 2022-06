María Guardiola anuncia su candidatura al Congreso Regional para liderar el PP extremeño

Ep.



La concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y portavoz provincial, María Guardiola, ha anunciado este viernes en Guadalupe (Cáceres) que presentará su candidatura al Congreso Regional del partido del 16 de julio en Badajoz para liderar la formación en Extremadura.



Lo hará con el objetivo de "revolucionar la política con la verdad", y de "ganar" las elecciones para "gobernar" en Extremadura, todo ello también bajo el planteamiento de "renovar para ganar y ganar para renovar".



En rueda de prensa este viernes en Guadalupe, Guardiola ha reconocido que está "cargada de ilusión" pero "sobre todo de una gran responsabilidad", ya que su pretensión en alcanzar la Presidencia del PP extremeño para desde ahí "ganar" la elecciones para "cambiar las cosas que están mal, que no funcionan", y tratando de recuperar para ello "el valor de la palabra dada".



"Me presento porque quiero recuperar el valor de la palabra dada. Me presento porque quiero revolucionar la política con la verdad", ha espetado María Guardiola, quien ha considerado que es necesario un PP "fuerte" porque "Extremadura y España necesitan que el PP vuelva al Gobierno".



Cabe recordar que, una vez convocado oficialmente ya el Congreso Regional del PP extremeño para el 16 de julio en Badajoz, Guardiola es la primera que anuncia ya públicamente de forma oficial que presentará su candidatura para liderar el partido, después de que el hasta ahora presidente, José Antonio Monago, anunciase hace unos días que no optaría a la reelección, y de que el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, también señalase que no se postularía a ser el nuevo líder regional 'popular'. Hasta el momento ningún otro militante ha dado a conocer su intención de concurrir al Congreso Autonómico.



En la comparecencia de María Guardiola este viernes ante los medios de comunicación en Guadalupe (Cáceres), a título personal han estado presentes entre el público asistente José Antonio Monago; los dos presidentes provinciales del PP en Badajoz y Cáceres, Manuel Naharro y Laureano León, respectivamente; el 'popular' Carlos Floriano; el senador Francisco Javier Fragoso; y el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas.



También han estado presentes diputados autonómicos del PP como Juan Parejo, Gema Cortés, Luis Alfonso Hernández Carrón, Bibiano Serrano, Elena Nevado y Javier Cienfuegos, entre otros 'populares', además de alcaldes y miembros del partido en Cáceres como José Ángel Sánchez Juliá.



((Habrá ampliación))