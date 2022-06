Vergeles: "No hay visos" concurso transporte sanitario terrestre en CCAA quede desierto

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que "no hay visos" de que el concurso del transporte sanitario terrestre en Extremadura quede desierto.



Vergeles ha sostenido que quiere ser "muy respetuoso" con un proceso que es "profundamente administrativo", a lo que ha indicado que no cree que "tarde mucho en salir" pero es algo que tiene sus "tiempos administrativos" en los que él no quiere interferir.



"No hay visos de que se quede desierto frente a otros momentos en los que uno de los lotes del concurso se pudo quedar desierto, esta vez se han presentado empresas suficientes como para que se pueda adjudicar el contrato", ha asegurado el consejero extremeño.



José María Vergeles ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras inaugurar la I Jornada de Participación Comunitaria 'Malestar emocional, consumo de alcohol y cannabis en jóvenes', que se desarrollan en Don Benito (Badajoz).



Vergeles también ha destacado que se ha conseguido algo "muy importante", ya que con la introducción de la fórmula para calcular el peso económico de la oferta que hacían cada una de las empresas se ha conseguido que no se hagan bajas por un importe "muy elevado".



"Yo espero que la decisión de las mesas sea cuanto antes y que podamos tener adjudicado el concurso cuanto antes también", ha aseverado el consejero extremeño.



Por otro lado, y preguntado por los medios, el consejero de Sanidad ha informado de la comunidad autónoma de Extremadura se mantiene sin ningún caso de viruela del mono.