Obras búnker nuevo acelerador Hospital Plasencia establecen acceso alternativo a Urgencias

Las obras del búnker para el nuevo acelerador lineal para el tratamiento de pacientes oncológicos en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) provocarán que los pacientes de Urgencias accedan a este servicio a través de la rampa de acceso de la puerta principal a partir del próximo lunes, 13 de junio.



En concreto, el motivo es que estas obras mantendrán bloqueada la puerta de acceso a la sala de espera del Servicio de Urgencias del Hospital, y estará cortado para la circulación de vehículos. Sólo podrán acceder a la misma vehículos sanitarios.



Los usuarios que accedan al Servicio de Urgencias, ya sea a pie o con vehículo no sanitario, lo harán a través de la rampa de acceso de la puerta principal que quedará habilitada para tal fin.



Las ambulancias que trasladen pacientes al Servicio de Urgencias accederán como habitualmente, por la misma puerta de Urgencias. Una vez el paciente haya abandonado la ambulancia, ésta debe ser retirada a la mayor brevedad posible para no colapsar la entrada, según informa la Junta en una nota de prensa.



Las de traslados secundarios urgentes, recepcionará al paciente en la puerta de Anatomía Patológica, que está en la misma pared del edificio que la puerta de urgencias. La recogida de pacientes en ambulancia, ya sean altas de planta o de Urgencias, se realizará también a través la misma puerta de Anatomía Patológica, al igual que la recogida y entrega de pacientes en los traslados secundarios programados.



Las obras de construcción de un búnker de hormigón para la radioterapia y sala de control en el Hospital Virgen el Puerto de Plasencia están adjudciadas a la UTE Sebastián Sevilla Nevado S.L.U-Cotodisa Obras y Servicios S.A. por un importe de 1.404.004,19 euros, IVA incluido. La obra está cofinanciada con fondos FEDER en un 80% del Programa Ooperativo FEDER Extremadura 2014-2020.