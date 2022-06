PP alerta de que Extremadura va a perder "decenas de millones de euros" de fondos europeos

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Víctor del Moral, ha advertido este lunes de que la Comunidad Autónoma "va a perder decenas de millones de euros de financiación europea por la indolencia, por la desidia y por la ineficacia" de la Junta de Extremadura presidida por Guillermo Fernández Vara.

Así pues, a su entender, "es indignante, imperdonable y, además, bochornoso para una región como la nuestra, tan necesitada de recursos- que la Junta de Extremadura vaya a desaprovechar decenas de millones, cerca de 38 millones, de Europa, porque en 7 años han sido incapaces de invertirlos".

De hecho, ha recordado que en año y medio termina el plazo, "larguísimo plazo", ha explicado el diputado popular, que Europa dio a Extremadura para el Programa Operativo 2014-2020, "e irremisiblemente habrá que devolver todo el dinero no usado, que es muchísimo, bien porque no hay proyecto hecho, porque si lo hay está sin licitar o porque se ha superado el plazo dado para justificar la inversión".

En este sentido, Del Moral ha añadido que todo sucede "después de un riguroso trabajo previo del gobierno de José Antonio Monago, por el que en julio de 2015, la Unión Europea aprobó definitivamente el Programa Operativo de Extremadura para el 14-20.

Dentro de ese Programa se encuentra el Fondo FEDER con una dotación de 1.025 millones de euros para Extremadura. Dinero destinado a la mejora o creación de infraestructuras sanitarias, educativas, medioambientales, logísticas o del transporte, que debería haberse invertido, en período ordinario, antes del 31 de diciembre de 2020, y como tope máximo, en período extraordinario, las infraestructuras deberían estar terminadas y en servicio antes del 31 de diciembre de 2023".

A fecha de hoy, son decenas las actuaciones "que están condenadas a no recibir la financiación europea que tenían aprobada, porque, o bien no cuentan ni tan siquiera con proyecto técnico; bien porque teniéndolo, la obra no se ha licitado o adjudicado todavía; o bien porque incluso estando adjudicada, el plazo de ejecución de la misma supera ya el plazo de cierre del FEDER".

Esto significa que de los recursos asignados a Extremadura después de 7 de años de "pésima gestión, a falta de 1 año y 8 meses para el cierre definitivo del FEDER, la Junta tiene pendiente de certificar prácticamente la mitad del dinero que nos concedieron, estos son nada más y nada menos que 503 millones de euros".

Concretamente, para la ciudad de Badajoz está pendiente de ejecución, con cargo a los Fondos FEDER la segunda fase de la Ronda Sur por un total de 21,113 millones de euros y el acceso al aeropuerto de Badajoz por 4'5 millones , aeropuerto que tampoco recupera la frecuencia de vuelos que le corresponden como Obligación de Servicio Público, según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

"Ya es imposible cumplir el cronograma, pues en el caso de la Ronda SUR el proyecto no estará terminado hasta finales de este año, y después hay que someterlo a información pública, estudiar las posibles alegaciones, para más tarde licitarlo", ha indicado Del Moral, lo que "supone la imposibilidad real de que la obra se inicie en 2023 y ni siquiera pueda hacerse ya en un futuro cercano, en los próximos años podríamos asegurar; por la falta de recursos propios de la administración autonómica. Es decir, nos quedamos sin completar, por muchos años, este anillo tan importante para Badajoz".

Al mismo tiempo, tal y como subraya, el nuevo acceso al aeropuerto, era un proyecto importante incluido en el programa FEDER "para mejorar la accesibilidad del aeropuerto, y la seguridad vial de los que usan esas carreteras y eliminar también la mala imagen de unos accesos cuasi tercermundista por las actuales carreteras en las que con dificultad se cruzan dos vehículos, un proyecto pero que dejaron olvidado en un cajón, y ahora perdemos la financiación".

Así, Víctor del Moral ha concluido que "estamos esperando que Vara cumpla su palabra, pues cada día que pasa son oportunidades de negocio, de turismo, de desarrollo que pierde esta ciudad y esta región. Con mucha indignación, al ver como perdemos millones de euros de Europa, como resultado de años y años de incumplimiento de los presupuestos, en los que las partidas destinadas a las inversiones en infraestructuras no se ejecutaron".

"Esta patética situación que hemos sufrido durante años del "retraso sobre el retraso" por la bajísima inversión en infraestructuras fruto de una inejecución crónica de la Junta que nos ha conducido a esta situación de pérdidas de millones que solo en el apartado de carreteras podemos asegurar que superará los 38 millones. Vamos a ver si de una vez Vara deja su estrategia de defender al Gobierno antes que a su región", ha apostillado.

BADAJOZ VA A PERDER 25,6 MILLONES

Por otro lado, el Partido Popular de Badajoz y el Extremadura, a través del portavoz de Infraestructuras del GPP en la Asamblea y el coordinador del PP en Badajoz capital, Antonio Cavacasillas, han mostrado su "indignación" por el hecho de que la ciudad vaya a perder 25'6 millones de euros que los Fondos FEDER destinaban a infraestructuras por la "desidia e inacción" de la Junta de Extremadura.

Durante una rueda de prensa celebrada esta lunes en la sede del PP en Badajoz, Cavacasillas ha recordado que "hace mucho tiempo ya que el Partido Popular" viene "denunciando los incumplimientos de la Junta de Extremadura, de Guillermo Fernández Vara, y del socialismo" en materia de ejecución y finalización de las infraestructuras y las vías de comunicación para Badajoz ciudad.

Así pues, ha citado los casos de la Ronda Sur y la carretera de acceso al aeropuerto de Badajoz, que ha señalado como ejemplos "retrasos continuos en la ejecución y finalización de proyectos que son necesarios para Badajoz y sus pedanías, pero también para toda Extremadura, pues Badajoz es el motor y corazón del desarrollo regional y no se puede parar".

Estas vías, a su entender, "suponen que un nudo de comunicaciones esencial, desde Badajoz con Portugal y el resto de España, para la entrada y salida de mercancías, turistas, negocios o inversiones empresariales que quedan en nada si no se ejecutan, y eso, aunque a la Junta de Extremadura y al PSOE le dé igual, es un palo más en la rueda de la creación de empleo para nuestra ciudad y nuestra tierra".

Por eso, hoy el PP de Badajoz y el GPP regional han vuelto exigir, según ha concluido Cavacasillas, "a Vara, la Junta de Extremadura y al socialismo, que cumplan con Badajoz, que ejecute los fondos FEDER que llegan para nuestra tierra y que no demoren ni un minuto más la convergencia de nuestra tierra con el resto de territorios", ha sentenciado.