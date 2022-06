Monago no se presentará a la reelección en el XIII Congreso Regional del PP el 16 de julio

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este viernes su “decisión personal” de no presentarse a la presidencia del partido en el XIII Congreso Regional que la formación celebrará el próximo 16 de julio en la ciudad de Badajoz.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, el líder de los 'populares' extremeños ha comunicado que la decisión de no presentar su candidatura la tenía tomada “hace varios meses”, pero no la ha hecho pública hasta que no ha acordado la fecha de celebración del congreso con la dirección nacional.

Así pues, el también presidente del Comité nacional de Derechos y Garantías del PP ha agradecido el apoyo de todo el partido, de la dirección nacional, de los presidentes provinciales y el afecto de los más de 33.000 militantes de la formación en Extremadura.

Del mismo modo, ha dado las gracias por "su lealtad y trabajo" al secretario general, Fernando Manzano, a los vicesecretarios y a los compañeros que durante estos 14 años han formado parte de los órganos de dirección.

A su vez, Monago ha agradecido también la confianza depositada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al encargarle altas responsabilidades tanto en la dirección nacional del partido como en el Grupo Parlamentario del Senado, manifestando que espera “devolverlas con la dedicación y energía que su proyecto para España necesita”.

De la misma forma, Monago se ha mostrado “más orgulloso que nunca” de haber sido el presidente del PP extremeño, señalando que “gracias a la oportunidad” que los afiliados le dieron de encabezar el proyecto que nació el 8 de noviembre de 2008, ha tenido el “honor” de presidir la Junta de Extremadura entre 2011 y 2015.

El presidente del PP también ha agradecido el “cariño y afecto” que todos los extremeños “sin excepción” le han demostrado día a día en las calles de nuestra tierra, según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

“Tanto los que me han votado como los que optaron por otra opción política”, ha insistido, al tiempo que ha agradecido la relación que durante este tiempo ha mantenido con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Una relación “basada en la lealtad y sinceridad con un objetivo común: el interés general de Extremadura y de los extremeños”, ha aseverado.

También ha dado las gracias a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y al resto de miembros de la Cámara por el “respeto” que siempre ha tenido en su condición de ex presidente de la Junta de Extremadura, así como a los diputados del Grupo Parlamentario Popular, “los que hoy son así como los que fueron en algún momento”, los diputados provinciales, alcaldes, concejales y portavoces de los grupos municipales.

RECUERDO A LOS QUE YA NO ESTÁN Y DISCULPAS

En otro momento de su intervención, Monago ha recordado a los compañeros que durante este periodo le acompañaron y que “se fueron antes de tiempo” y en especial, ha recordado a la figura de Miguel Celdrán, del que aprendió “la entrega a los demás, el servicio público, la honradez y el estar a disposición de los ciudadanos”.

De la misma forma, ha pedido perdón por los errores que haya podido cometer en la toma de decisiones y “a quien haya podido molestar, le pido mil disculpas”, reconociendo que ostentar la presidencia de un partido como el PP es una “gran responsabilidad” e implica la toma de decisiones que “en ocasiones han sido muy duras”.

Precisamente, a colación de esto último, ha asegurado que “siempre” las ha tomado “pensando en el bienestar y beneficio de los extremeños”, detalla el PP.

Para finalizar, Monago ha afirmado que a partir del 16 de julio se pone “a disposición, como un militante más” del futuro presidente/a del partido “con la misma lealtad que me han demostrado durante estos años”.

Y es que, según sus palabras, en el PP “hay gente con mucha experiencia y una militancia como ninguna otra” y que el futuro equipo que se haga cargo de la dirección regional “lo hará infinitamente mejor” que él.