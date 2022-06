Cs Extremadura plantea Comisión sobre desempleo que "debe ser el gran reto a batir"

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha defendido que el desempleo "debe ser el gran reto a batir" en la región y ha insistido en la necesidad de poner en marcha una comisión en la Asamblea para abordarlo entre todos.

Así, Salazar ha recordado que el pasado mes de mayo la formación naranja registró una comisión de estudio en la Cámara regional para abordar este problema y el Grupo Socialista rechazó la propuesta.

En este sentido, Salazar ha recalcado que "vamos a pedir el apoyo de las demás fuerzas políticas de la Asamblea para sacar adelante esta comisión y presentarla de manera conjunta".

En este sentido, el portavoz de la formación naranja ha apuntado que "tenemos un año por delante hasta que finalice la legislatura y este debe ser el gran reto que debemos abordar: el problema del desempleo estructural en Extremadura".

Para Salazar, "ahora, que es cuando estamos recuperando las cifras de empleo de antes de la pandemia es cuando debemos abordar este problema".

Asimismo, ha manifestado que los datos de paro del mes de mayo son "positivos" pues, a nivel nacional "bajamos de los 3 millones de parados y en Extremadura hay casi 5.000 desempleados menos".

También, ha matizado que "nos quedamos con algo más de 86.000 desempleados, que son muchos", reconociendo que "los buenos datos vienen empujados por la recuperación del turismo a nivel tanto nacional como internacional".

Por todo ello, el portavoz de la formación naranja ha insistido en que "ahora es el momento de sentarnos y poner soluciones encima de la mesa para ver porqué el desempleo en Extremadura es mayor que en otras comunidades".

GIGAFACTORÍA BATERÍAS EN NAVALMORAL

Por otro lado, preguntado por la publicación en un medio regional sobre la posibilidad de la llegada de una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata Salazar ha asegurado que, de momento, "no hay nada que celebrar".

"Nos alegraremos el día que esté hecha. El día que estén esas 3.000 personas trabajando, pero de momento nada. Estamos cansados de que nos anuncien proyectos y luego la realidad sea que tenemos polígonos vacíos como Expacio Navalmoral y proyectos que no vienen", ha criticado.

Asimismo, Salazar ha indicado que si esta planta llega a la región "seria una noticia excelente" no solo para el norte de Cáceres "sino para toda la región".

Pero, ha lamentado, hay que entender que ante estas noticias "seamos reacios y los miremos con reticencia" por la gran cantidad de anuncios que ha hecho la Junta de Extremadura y no se han llevado a cabo.

"Hace un año que nos hablaron de la de Badajoz y no hay nada, hace cinco años que hablaron de la azucarera de Mérida y no hay ni una piedra puesta, hace más de cinco años que hablamos de Elisyum y no hay ninguna piedra puesta, llevan 20 años prometiendo el tren de alta velocidad y va a venir un trenecito de Plasencia a Badajoz y cuyo trayecto podemos hacer más rápido con un R5", ha enumerado.

Finalmente, Salazar ha asegurado que su grupo parlamentario apoyará cualquier tipo de inversión que venga a la región pero, "de momento, no hay que celebrar nada".