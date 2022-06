Alcalde de Villanueva invita a "familiarizarse" con nombres propuestos para futura ciudad

Ep.

El alcalde de Villanueva de la Serena (Badajoz), Miguel Ángel Gallardo, considera que hay que familiarizarse con los nombres propuestos para la futura ciudad resultante de la fusión de esta con Don Benito.



Así, ha dicho que hay que ser capaces "primero de empezar a familiarizarnos" con estos topónimos, que son Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana, y que define como "rompedores" y "diferentes".



"Y luego desde la absoluta tranquilidad de cuál es el que puede representar mejor los valores de esa nueva ciudad que nace y que nace con los principios de igualdad, de desarrollo, de esperanza para generaciones futuras", ha señalado en declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas por su parecer sobre las reacciones a dichos nombres dados a conocer en la noche de este pasado martes.



Gallardo comprende las reacciones a dos topónimos "tan rompedores, tan diferentes, tan distintos" a lo que los ciudadanos han pensado "siempre", a la vez que ha reconocido que "siempre" se ha "tenido en la cabeza cualquier topónimo que se asemeje con lo que ya conocemos".



No obstante, reconoce que cuanto se presentan "propuestas muy elaboradas, donde los topónimos nada tienen que ver con lo que piensas", lo primero que provocan es un "choque", ha continuado.



En todo caso ha dicho que "desde luego" no va a valorar ni dar su opinión personal, si bien ha reconocido que hay una que le gusta más que la otra, porque quiere consultar con sus concejales, con la corporación, y en conjunción con la corporación de Don Benito.



En todo caso, ha insistido en que "son nuevos, son rompedores, son distintos" y en que ante esa presentación de algo que desconoces "lo primero es el rechazo", al tiempo que ha abogado por tratar en estos días de irse familiarizando con los mismos y, al mismo tiempo, ir conociendo "verdaderamente las bondades de cada uno de ellos", que cree que las tienen.



"Si nos ponemos a pensar en cualquiera de los nombres que tenemos a nuestro alrededor no nos dirían nada si no fuera por el tiempo en el que los utilizamos", ha concluido el regidor villanovense y presidente de la Diputación de Badajoz, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de participar en Villanueva de la Serena en la inauguración del I Congreso sobre Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad.