Extremadura registra en 2021 más de 2.500 denuncias por violencia de género

Ep./Rd.



El subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, ha detallado en la inauguración del I Congreso sobre Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad, que arranca este miércoles en Villanueva de la Serena, una serie de datos que "en este caso no son números, son personas" referidos a Extremadura, donde el pasado año 2021 se han tenido más de 2.500 denuncias por violencia de género y en estos momentos hay más de 1.700 casos activos, es decir con riesgo para la víctima.



Asimismo, en los últimos ocho meses el 016 ha recibido más de 20.000 llamadas; se tienen actualmente 47 dispositivos electrónicos de vigilancia y, como consecuencia de todo esto, hay 177 varones internos en los centros penitenciarios de la región cumpliendo condenas por delitos de violencia de género, ha señalado Mendoza, que ha explicado que con su presencia en este acto inaugural quiere expresar el respaldo y aplauso del Gobierno de España a cuantas iniciativas contribuyen a luchar contra la violencia de género.



También a "vencer esta patología social que nos afecta a todos" y que sufren en "especial" más de la mitad de la población y "particularmente las que ven limitadas su libertad y amenazada su vida", a la vez que ha resaltado que esta iniciativa es un instrumento de lucha contra violencia de género y es el primer congreso sobre las materias señaladas aunque está "seguro" de que habrá futuras ediciones, aunque desearía que llegue el tiempo en que no sea necesarios este tipo de encuentros y debates.



"Y no porque simplemente se supriman como algunos cavernícolas proponen, sino porque hubiéramos definitivamente sanado de la enfermedad social que padecemos", ha apuntillado el subdelegado, para quien para provocar el cambio de modelo social hacia un mundo donde se viva en igualdad de derechos, y donde los hombres y mujeres puedan desarrollar un proyecto vital en el que estas últimas no teman por su libertad, integridad o vida queda todavía mucho trabajo por hacer.



VIOLENCIA DE GÉNERO SIN EUFEMISMOS



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha admitido que se trata de “un congreso duro, pero tremendamente real y necesario. Y más que necesario, imprescindible, pues no podemos abstraernos de la realidad”.

Y es que, tal y como ha subrayado, "mientras exista violencia sobre las mujeres, debemos organizar eventos como estos”. En este sentido, se ha mostrado “impresionado por la dimensión del congreso, pues que hayamos llegado hasta mil personas es una cifra relevante para pensar que vamos por el buen camino y debemos seguir trabajando por ese camino”.

Gallardo también ha mostrado su preocupación por el hecho de que desde algunos sectores se cuestione la denominación de esta violencia. “No es violencia doméstica ni intrafamiliar. Es terrorismo machista. Sin eufemismos”.

Así, ha recordado que desde el 29 de abril, que se presentó en rueda de prensa este congreso, hemos pasado de 12 mujeres asesinadas por parejas o exparejas a 15. Y de 10 menores sin madre, a 15. “No es solo un problema de mujeres, sino estructural y social”, ha aseverado.

Por ello, ante los presentes, tal y como informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa, ha señalado que “no debemos quedarnos quietos y aquí el papel de los medios es imprescindible”.

En definitiva, una lacra que “debemos abordar desde el ámbito de la escuela, de la salud y desde el ámbito de los medios, pues son portadores de la opinión de muchísima gente”.

En este caso, ha querido recordar la figura de Ana Orantes, que en 1997 ofreció su testimonio como víctima en un plató de televisión y a los trece días fue asesinada: “Ella fue la que removió conciencias desde los medios de comunicación para la sociedad”.

De la misma forma, el presidente provincial y alcalde de Villanueva de la Serena ha concluido con una reflexión: “No habrá una sociedad sana mientras no sea capaz de erradicar la violencia machista. Y esto es una cuestión de hombres y mujeres, en favor de la igualdad y contra la violencia machista. Por ello, es importante que se ponga voz y se pueda crear conciencia”, ha sentenciado.

FEMINISMO E IGUALDAD



La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, también ha participado en la inauguración en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena del I Congreso sobre Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad, cuya ponencia inaugural imparte la promotora del proyecto Run for You, Carmen Giménez.



En su intervención, Gil Rosiña ha apuntillado en relación al recuento de mujeres asesinadas que lo que se está contando "son vidas humanas que se han perdido y otras muchas que van a quedar destrozadas para el resto de la vida" como su familia o hijos y ha agregado en referencia a que los medios de comunicación pongan el foco en el recuento de las mujeres asesinadas y hablen de un repunte de la violencia contra las mujeres en la última semana que niega "la mayor".



"En eso consiste la libertad de prensa y la pluralidad, yo niego la mayor, la violencia de género no tiene un repunte, la violencia de género no entiende de épocas, de estatus, de organización del Estado, de organización jurídica de un Estado, de edad, de preparación académica", ha defendido, para aseverar que la violencia de género es una "constante" a lo largo de la historia de la humanidad y "supera pandemias", y ante la misma se necesita "poner el poder de la comunicación al servicio de la igualdad de la sociedad".



Gil Rosiña, para quien se necesita que en periodismo y comunicación se estudie el feminismo para comprender así que la discriminación y la violencia contra las mujeres ha sido una "constante" en la historia de la humanidad y también se debería estudiar la historia del feminismo en magisterio, medicina o derecho, ha resaltado la "ingente" cantidad de recursos y dinero público que se tiene que poner, "y la que sea necesaria", para proteger a las mujeres en España, y también que se hable más de qué se tiene hacer para que la violencia no tenga lugar y producir un cambio en una sociedad que no puede seguir avanzando con las cifras de mujeres asesinadas "y vidas truncadas" que se tiene.



También la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, han participado en la inauguración de este congreso que se celebra este miércoles y el jueves, días 1 y 2 de junio, patrocinado por la Diputación de Badajoz y en el que casi un millar de personas han registrado su inscripción.



Finalmente, Tena ha expuesto que la problemática de la violencia de género es "transversal" y no es un problema político que haya que resolver a través de modificaciones legislativas y ha valorado que "no hay ningún motivo" ni "justificación de ninguna muerte y de ningún fallecimiento" y que "ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano" y cuando entre ambas personas, hombre y mujer, ha habido una relación "la que sea menos todavía".



Finalmente, Martín ha expuesto que se ha de seguir y conseguir que no sean solo mujeres las que "abanderen" la lucha por la igualdad real y contra la violencia de género y ha planteado que el feminismo y la igualdad sea un pilar "básico" de la democracia.