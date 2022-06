Ángel Martín, Ribera del Guadiana y Fundación Cooprado, premios @ Regiondigital.com 2022

Viajes, Cultura, Gastronomía, Juventud y Sociedad son las categorías de los III Premios @ Regiondigital.com, que el medio decano de la prensa digital en Extremadura, desde que comenzara su andadura el 13 de junio de 2000, hace entrega a fin de “reconocer la labor de aquellas personas y entidades que han apostado por Internet como estrategia, medio y forma de vida".

Así pues, en esta tercera edición han recaído en el comunicador y escritor, Ángel Martín; el fotógrafo y bloguero en Capture the Atlas, Dan Zafra, la DO Ribera del Guadiana, la Fundación Cooprado y la presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Elena Ruiz Cebrián.

Entre los criterios que se han seguido para seleccionar a los ganadores de 2022 han primado la apuesta y constancia por la divulgación digital, la calidad y originalidad de los contenidos, así como su actualización y estrategia en Internet.

PREMIADOS

- Categoría Cultura: Ángel Martín, comunicador, escritor, cómico y polifacético donde los haya, es autor del libro “Por si las Voces Vuelven”, cuenta con varios podcast en Youtube, uno relacionado con esta temática; y también su “Informativo Matinal” en menos de 2 minutos y medio, con un formato fresco, proactivo y tremendamente viral.

- Categoría Viajes: Dan Zafra, autor del blog de viajes y fotografía, Capture the Atlas, que entre otras acciones acaba de publicar la V Edición de su colección anual “Milky Way Photographer” con las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea de todo el mundo, concurso con gran repercusión y que cada año es publicado en grandes medios como Forbes, The Guardian o National Geographic. Y en el que este año además una imagen de Extremadura ha sido seleccionada, la tomada en el Castillo de Salvatierra de los Barros por el fotógrafo extremeño, José Manuel Galván Rangel.

- Categoría Gastronomía: DO Ribera del Guadiana, la denominación protegida del vino extremeño lleva años apostando por Internet y las Redes Sociales en sus campañas y acciones de divulgación. Ha exponenciado su presencia en Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e Instagram, consiguiendo una amplia mejora y expansión de su identidad digital.

- Categoría Social: Fundación Cooprado, la cara más social de la cooperativa extremeña del mismo nombre. Trabaja proyectos solidarios como la Granja de Cooprado, destinada a escolares, rutas solidarias, y otras actividades, con proyección constante en su web, blog y redes sociales. Igualmente, participa en varios proyectos europeos como el Erasmus + “Pastores del Siglo XXI” mejorando y profesionalizando uno de los oficios más antiguos del mundo.

- Categoría Juventud: Elena Ruiz Cebrián, Presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), extremeña y comprometida con el movimiento asociativo desde los 13 años, es una voz constante en medios digitales, redes sociales, canales de Youtube o podcast de radio digital, defensora de la necesidad de dar más protagonismo real a los jóvenes en la toma de decisiones políticas y generales de la sociedad actual.

El Premio, la @ de Miguel Sansón

En esta ocasión, los premiados recibirán la @ de Regiondigital.com el próximo 15 de junio, en el Hotel Ilunion Las Lomas de Mérida, durante una gala a la que se prevé que asistan más de 250 personas.

Se trata de una estatuilla diseñada por el reconocido escultor Miguel Sansón, que ya poseen galardonados en las anteriores ediciones, como Komvida Organic Kombucha, Plena Inclusión Extremadura, los blogs ‘Muero por Viajar’, ‘Agitación y Cultura’, y ‘Vivir al Máximo’, así como, Lorena Panea, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Paco Vadillo, Yolanda Hidalgo, Francisco José Morcillo, Ana Belén Valsera, Celia de Molina y José Luis Díaz.

Cabe recordar que los III Premios @ Regiondigital.com cuentan con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Asamblea de Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y el Ayuntamiento de Mérida. Así como el copatrocinio y apoyo de Caja Rural de Extremadura, Ilunión Hoteles, Festival de Mérida, Terracota Mérida, Alexfo y Bodegas Orán.