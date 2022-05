Podemos Extremadura pide a la Junta que aclare su postura sobre nuevo modelo residencial

El portavoz de la formación en la comunidad, José Antonio González, ha señalado que "un día se apropian de la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, y al día siguiente se oponen".



González ha criticado al consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, por las manifestaciones que realizó la semana pasada en relación a este modelo, donde aseguró que la mejora del servicio podría repercutir en el coste que asumen los usuarios.



"¿Cuándo se ha planteado que la mejora de la calidad de la atención presencial a nuestros mayores tenga que repercutir en los usuarios?", le ha preguntado González, quien también ha asegurado que cuando mejoran los servicios públicos, éstos "no suponen un sobrecoste para la ciudadanía".



Además, ha asegurado que, "cuando se incorporan nuevos tratamientos sanitarios para el cáncer que son mucho más caros no se cuestiona la sanidad gratuita, sino que es toma como algo que debe asumir el servicio público".



Además, el portavoz de la formación ha lamentado que precisamente el consejero realice estas declaraciones cuando Extremadura es una de las pocas comunidades autónomas que ha reducido su aportación económica en los presupuestos de 2021, subrayando que "Extremadura, aprovechando el incremento estatal de la financiación de la Ley de Dependencia, ha reducido un 1,37 por ciento".



José Antonio González ha afirmado que desde Podemos Extremadura se apuesta por un cambio de modelo residencial de atención a las personas mayores en el que "la mejor residencia sea el hogar", y para eso "hay que poner dinero", y la Junta de Extremadura "no lo está poniendo de forma suficiente".



Además, la formación también aboga por "superar" el modelo institucionalizado, aumentar las ratios de los profesionales y, entre otras cuestiones, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.



PLAN DE EMPLEO



Por otro lado, el portavoz de Podemos Extremadura también ha celebrado que la pasada semana el Consejo de Ministros haya aprobado un Plan de Empleo Espacial para Extremadura, dotado con 15 millones de euros.

Para González, además de la dotación presupuestaria, lo especialmente relevante" es que el Ministerio de Trabajo reconoce el "hecho diferencial" de la comunidad.



Y, ha concluido que, "ante una situación claramente diferencial, como es el desempleo en la región, lo relevante es que se ponga un presupuesto extraordinario para ello, y que además se ponga el acento en sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, la industria o la economía social".