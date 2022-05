Extremadura "converge más pero crece menos" en pandemia, según informe 2022 Club Senior

Ep.

El informe general de la situación de Extremadura 2022 elaborado por el Club Senior señala que la comunidad extremeña "converge más pero crece menos" durante la pandemia. Además, aboga por tener una "marca propia" regional en materia de turismo y refleja que el sector agroganadero vive "momentos complicados" debido a los elevados costes de producción y la disminución de la renta agraria.



Son solo algunas conclusiones de este informe presentado este viernes en Mérida y en el que el Club Senior de Extremadura analiza la situación de la comunidad autónoma extremeña en relación a la economía, la energía, la agricultura, la sanidad, el turismo, las infraestructura, los fondos europeos y las políticas sociales, entre otros ámbitos.



El estudio está elaborado por personas de reconocido prestigio profesional pertenecientes a esta entidad y ha sido presentado este viernes por el presidente del Club Senior Extremadura, Cecilio Venegas, que ha señalado que el informe refleja que "Extremadura está haciendo los deberes económicos dentro de lo que puede, y convergemos más, pero crecemos menos", porque "la brecha es de mayor velocidad que en el resto de España; los ricos son más ricos y los pobres son más pobres", ha indicado.



Además, este trabajo recoge el "atraso económico" de Extremadura, la necesidad de "industrializar, transformar y comercializar" más y mejor en materia agraria, el "ligero incremento de empleo en el sector industrial", la "necesidad de contar con una marca turística única y potente", la marcha de jóvenes de Extremadura y el "empleo precario" que están sufriendo; así como la escasez de infraestructuras (sobre todo del "ferrocarril de nunca acabar"), la atención asistencial sanitaria durante la pandemia, y las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para el crecimiento de la región.



Durante la presentación del informe, el Club Senior se ha detenido en tres ámbitos: agricultura, sanidad y energía e industria.



Respecto a la agricultura, el coordinador de este capítulo ha sido José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y exdirector general de Infraestructuras y Agua de la Junta de Extremadura, que ha destacado "la disminución de un 25 por ciento de la renta agraria durante 2020, último año consolidado", además de la cada vez mayor diferencia entre el precio que reciben los productores por la venta de sus materias y los elevados costes de producción, lo que está provocando "la reducción de la viabilidad económica de las explotaciones y muchísima inquietud en el sector".



Además, ha resaltado la sequía persistente, por lo que se ha mostrado partidario de los proyectos de regadío como el de Tierra de Barros (en contra de lo manifestado por Podemos), pero ha señalado no entender "cómo los embalses del Guadiana están apenas al 31 por ciento y el de Alqueva está al 75 por ciento".



En todo caso, ha insistido en que "se viven momento complicados para el sector agrario por la relación entre precios y costes de producción".



Respecto a sanidad, la coordinadora del capítulo ha sido Sabina Camacho, exdirectora general de Asispa, que ha puesto en evidencia la "necesidad de dar una atención integral a las personas mayores y de una coordinación asistencial entre todas las partes implicadas", además de abogar porque Extremadura "tenga hospitales geriátricos".



Camacho ha señalado que las personas mayores han sufrido especialmente la pandemia "y muchas veces han visto vulnerados sus derechos", ya que, sobre todo aquellas que estaban alojadas en residencias "han visto como ha aumentado su soledad no deseada, porque fueron aisladas en sus habitaciones para evitar contagios y ni siquiera conocían a sus cuidadores debidos a los protocolos de actuación".



En relación a energía e industria, el capítulo ha sido coordinado por Fernando López, exdirector de la Agencia Extremeña de la Energía, que ha reiterado la necesidad de "aumentar la competitividad bajando los precios de la energía, pero no como el Gobierno dice", y ha destacado el liderazgo de Extremadura en energías renovables, porque "produce cuatro veces y media más de la energía que necesita" y posee las tres plantas fotovoltaicas más grandes del país.



Sin embargo, ha recalcado que ese potencial no se verá reflejado en la creación de empleo una vez que las plantas se mantengan prácticamente por sí mismas. Además, ha abogado por "bajar el IBI al autoconsumo" y por dilatar la central nuclear de Almaraz "el tiempo que sea necesario", porque "no hay recambio para la energía" y el escenario no es positivo con la subida de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.



JORNADAS COHESIÓN REGIONAL



Estas y otras cuestiones están relacionadas con la cohesión regional como motor de desarrollo y prosperidad, un asunto que será abordado en Guadalupe (Cáceres) los días 3 y 4 de junio en unas jornadas organizadas por el Club Senior Extremadura, porque "uno de los problemas de estar como estamos es la falta de cohesión regional", ha manifestado Cecilio Venegas.



Además, ha anunciado la propuesta de esta institución para que el expresidente del Club Senior de Extremadura y presidente de honor de la entidad, José Julián Barriga Bravo sea Medalla de Extremadura 2022.



Venegas ha insistido en que el Club Senior "no tiene ideología política", sino que es un "club de reflexión, pensamiento, conocimiento", formado por 200 personas de reconocido prestigio en distintos ámbitos sociales.