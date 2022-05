Vara sobre las elecciones de 2023: "Si yo estoy bien voy a ser candidato"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que, si está "bien" será el candidato del PSOE a la presidencia del Ejecutivo regional en las elecciones que tendrán lugar en 2023.

Para Fernández Vara, "ser Presidente de una comunidad autónoma como Extremadura exige plena y absoluta dedicación, no solo física sino también mental, y por tanto, uno no puede estar ni a tiempo parcial ni con las facultades limitadas. Conclusión: si yo estoy bien voy a ser candidato, pero quiero lo más cerca posible del momento estar plenamente seguro de que puedo ofrecer a los extremeños y extremeñas mi mejor versión".



De esta forma, ha afirmado que, si en unos meses se siente como "ahora" se presentará de nuevo a las elecciones, ya que "no se puede venir a guardar banquillo" o a "reservarse para la segunda parte", sino que hay "jugársela" cada día y para eso hay que estar "muy bien física y psíquicamente".



Así, lo ha explicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press con motivo del tercer aniversario de la victoria electoral del PSOE de Extremadura en las elecciones de 2019.



BALANCE DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS



Preguntado por el balance que hace de los últimos tres años, que han estado marcados de forma importante por la pandemia, Vara indicado que se queda con la supervivencia de la sociedad en unos momentos "tan jodidos" en los que un país y una región se paró y también con la evolución experimentada por las cifras de desempleo en la región.



De este último aspecto ha dicho que si fuera autocomplaciente se podría sentir satisfecho aunque ha insistido en que quiere que los trabajos sean mejores y en que aún quedan muchos extremeños sin poder encontrar un empleo.



También y de cara al futuro ha reseñado la capacidad que tiene la región para entrar en una nueva etapa en la que no puede ni debe renunciar a nada, ya que goza de "oportunidades" en el proceso de reindustrialización que está viviendo Europa.



ACIERTOS Y ERRORES



Por otra parte, ha considerado el presidente de la Junta que "seguro" que ha habido cosas que no ha hecho bien su Ejecutivo, momento en el que se ha referido a la oferta de "apertura de diálogo" a los sindicatos que representan a los empleados públicos.



Asimismo, y de cara al año que resta de legislatura, ha confiado en ser capaces de superar la nueva situación que se deriva de la invasión de Ucrania y ha mostrado su deseo de acabar la legislatura con 70.000 o 75.000 parados menos de los que había en 2015, así como de que los grandes proyectos industriales y económicos en la región sean una realidad.



Respecto al tren, el presidente de la Junta ha indicado que en el plazo de "uno o dos meses" se tendrá por primera vez en la región un tren circulando entre 200 y 250 kilómetros por hora por la nueva vía de la plataforma de velocidad alta, al tiempo que ha recordado la inversión de 1.500 millones de euros.



Este hecho, ha dicho, cambiará la historia de la región no porque se vaya a llegar antes a Madrid sino porque va a unir las mercancías con todos los puertos de la Península Ibérica.



MINA DE CÁCERES Y VALDECAÑAS



En otro momento, y preguntado por el proyecto de mina en Cáceres, ha dicho que la decisión no puede ser discrecional y que la misma estará marcada por lo que establezcan las leyes, además de indicar que hay que conocer el nuevo proyecto.



De igual modo, y sobre el Complejo Turístico Marina Isla de Valdecañas, ha reiterado que le gustaría que no se acabara derribando y en relación a la petición de modificar la Ley del Suelo nacional ha remarcado que Extremadura ya ha trasladado esta cuestión y que ahora corresponde al parlamento pronunciarse.



Fernández Vara, ante la falta de MIR en atención primaria, ha indicado que habrá que pensar por qué los alumnos no quieren ser médicos de familia y ha planteado ofrecer plazas a aquellos alumnos que se han examinado y no han obtenido plaza.



IMPUESTOS



En otro orden de asuntos, el presidente de la Junta ha asegurado que el Ejecutivo regional no tiene pensado en principio tocar los impuestos "ni por arriba ni por abajo".



También, sobre su relación con el secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado que lo llamara para trabajar con él a pesar de no haberlo apoyado en un principio y se ha mostrado seguro de que agotará la legislatura.



Por otro lado, y preguntado por el próximo congreso del PP en Extremadura, que aún no está convocado, Fernández Vara ha indicado no le gusta meterse en las cuestiones internas de los partidos y ha destacado que en esta legislatura, el presidente de los 'populares', José Antonio Monago, le ha acompañado a algunas de las reuniones importantes mantenidas sobre proyectos industriales.



Finalmente, ha abogado por hacer "caso relativo" a las encuestas, ya que las realidades actuales son "muy efímeras" y hay "mucho voto oculto y mucho voto anti" y ha emplazado a la ciudadanía a votar lo que decidan pero ha insistido en que deben ser conscientes de la importancia de las "mayorías estables" para no dar "espectáculos".