Vergeles urge estudiar "muy bien" impacto nuevo modelo residencias sobre coste de la plaza

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, ha abogado por estudiar "muy bien" el impacto del nuevo modelo de residencias en el que trabaja el Gobierno y las comunidades sobre el coste de la plaza.



"Necesitamos dimensionar eso para no engañar a la ciudadanía y para ofrecerle los servicios que necesitan al precio que podemos asumir", ha aseverado sobre el hecho de que el Ejecutivo regional no consiguiera este pasado miércoles cerrar el acuerdo con las comunidades para dar luz verde al nuevo modelo de residencias.



En este sentido, Vergeles ha explicado que Extremadura pidió que no se votara el acuerdo y que las partes se dieran un espacio de tiempo para que el mismo pudiera salir con el "mayor grado de consenso", algo que ha agradecido que fuera aceptado por el Ministerio de Derechos Sociales.



Además, el consejero extremeño ha precisado que no le mueve otra cosa que no sea atender a las personas que necesitan una plaza residencial en una región que además tiene las pensiones más bajas.



"Si nosotros en la valoración de la dependencia que le hacemos a la persona tiene grado 2 y grado 3 y tiene que ser ingresada en una residencia o tiene que ser usuaria de una residencia de mayores yo tengo que asegurar que el coste de la plaza se lo pueden permitir los extremeños con esas pensiones mínimas. Tendré unas residencias excelentes pero a las que no puede ir nadie y ese no es el modelo de residencias que nosotros queremos", ha insistido.



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios, en Badajoz, con motivo de su presencia en la inauguración del XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas.