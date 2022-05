Cs critica el tinte "electoral" escondido detrás de anuncios de empleo público de la Junta

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, José María Casares, ha criticado este jueves el tinte "electoral" que se esconde detrás de los anuncios de empleo público que la Junta de Extremadura está haciendo esta semana respecto a reducir la temporalidad y el cobro del 2% y de la carrera profesional de los funcionarios.

Así pues, Casares ha manifestado este jueves en rueda de prensa que "hay aire de elecciones" al tiempo que ha criticado que justo esta semana "se hayan desbloqueado" estos temas "en una tarde de sofá con CCOO y UGT" lo que hace ver que el Gobierno regional "se posiciona a favor" de estos dos sindicatos para las elecciones sindicales.

Y es que, según sus palabras, "lo normal es que estos asuntos se traten en las mesas negociadoras y en la Cámara regional, que para eso están".

Por ello, el diputado de la formación naranja ha lamentado que Ciudadanos lleve tiempo pidiendo información y reclamando que se avance en los asuntos de Función Pública pendientes y no haya obtenido respuesta.

En este sentido, Casares ha pedido a la Junta de Extremadura que haya "transparencia" en todos estos asuntos "y que diga cómo y cuándo va a asumir esos compromisos ya que, ha recordado, "antes de las elecciones autonómicas de 2019 también asumió unos compromisos con los empleados públicos que luego no cumplió".

Asimismo, el diputado de la formación liberal ha explicado que la inflación tendrá un impacto de 85 millones de euros en las arcas autonómicas por lo que ha preguntado cómo se pagará la subida del 2% salarial y la carrera profesional cuando la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, aseguró que se haría cuando hubiese estabilidad presupuestaria en las cuentas.

Por todo ello, Casares ha pedido a la Junta "un mayor respeto" para los empleados públicos al tiempo que ha reclamado conocer los "números reales" que han llevado a aprobar una oferta de empleo público para la estabilización de 6.220 plazas algo que como no ha sido así hasta el momento ha hecho que no haya contado con el visto bueno de los sindicatos, con los que no se ha negociado, ya que simplemente se han llevado unos documentos a las mesas sectoriales y a la general.

Cs tampoco avala la oferta porque no se les ha informado de las plazas vacantes, aunque lo han pedido por activa y pasiva, y debido a esa falta de transparencia no puede opinar si las plazas que han sacado son suficientes o insuficientes, según informa la formación naranja en una nota de prensa.

Por otro lado, ha lamentado la "lentitud" de la Junta a la hora de convocar oposiciones, ya que ahora está en marcha la de 2018 y están pendientes de salir las de 2019, 2020 y 2021 y de negociarse la de 2022. Es decir, ha expuesto Casares, a final de este año estarán pendientes de convocarse las ofertas de cuatro ejercicios, lo que "no es serio".

Por todo ello, el diputado de la formación liberal ha indicado que Blanco-Morales debe comparecer para dar explicaciones sobre estos temas, "si no lo hace ella, lo pediremos desde nuestro Grupo Parlamentario", ha sentenciado.