Expertos aúnan en Mérida medidas frente a la violencia vicaria en España

Ep.



Madres, profesionales del Derecho, equipos psicosociales, servicios sociales, personal de la rama de la medicina y la educación, así como quienes trabajan en políticas de igualdad, prevención y abordaje de la violencia machista y la atención a menores participan este viernes y sábado en Mérida en el I Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional. El objetivo es tratar de aunar conocimientos y debatir propuestas que marquen una hoja de ruta para que se establezcan las líneas prioritarias que hagan posible la justicia y reparación para las víctimas.



Este encuentro está organizado por Mujeres Libres, Mujeres en Paz, la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista y el Instituto de las Mujeres y quiere servir de plataforma para aunar conocimientos y debatir propuestas frente a este tipo de violencia machista.



En este foro, la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha avanzado que el Gobierno extremeño va a acometer la reforma de la Ley de Igualdad y Contra la Violencia de Género de Extremadura "para adaptar la norma extremeña al convenio de Estambul y aunar cuantos esfuerzos se requieran para dar la mejor respuesta institucional a las mujeres víctimas de violencia de género y a los niños y niñas que son los más vulnerables de todo este sistema cruel y estructural que es la violencia contra las mujeres".



Gil Rosiña ha celebrado que este primer congreso especifico sobre esta materia se desarrolle en Extremadura y ha recalcado que España "está a la vanguardia en materia legislativa para luchar contra la lacra de la violencia de género", pero eso no significa, ha puntualizado, que no haya que mejorar la legislación, porque "hay situaciones que requieren de la revisión continua de los poderes públicos".



En estas jornadas ha participado también este viernes la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, que ha insistido en la importancia de este foro al que ha venido para "entender mejor el contexto y entender la solidaridad con las víctimas".



Alsalem ha recordado que ha enviado una carta al Gobierno español para señalar la importancia de tratar la violencia contra las mujeres en general, y la que sufren los menores, en particular, pero que, hasta el momento, no ha recibido respuesta.



En cualquier caso, ha recalcado que su figura no pretende remplazar el trabajo que realiza el Estado, "que tiene todos los mecanismos para hacer su deber", sino que se trata de "mostrar dónde hay vacíos y recordar sus obligaciones internacionales en materia de derechos".



La violencia vicaria y en el contexto de custodia y divorcios, materia en la que Alsalem es especialista, es generalizada en el mundo, por lo que ha avanzado que tiene intención de hacer "un informe global" en esta temática y presentarlo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo año, para "avanzar de manera global y hacer recomendaciones a los estados y a organismos internacionales y regionales para unir esfuerzos y trabajar en ello".



En este foro también se dan cita la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell; la vicepresidenta primera de la Comisión FEMM del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, y la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, entre otras personalidades.



Un encuentro en el que también participan numerosas asociaciones y plataformas de apoyo a las madres víctimas, profesionales y expertas como Sonia Váccaro, la psicóloga clínica y forense que acuñó el concepto de violencia vicaria para "nombrar una realidad de violencia de género que ejercen progenitores sobre hijos, casi siempre menores, que han llegado, incluso, a asesinar a sus propios hijos, para someter a las madres a una vida sin descanso", ha señalado la organización.