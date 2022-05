La cifra de negocios de la industria subió en marzo un 8,3% en Extremadura

Rd./Ep.

El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) alcanzó en marzo una tasa del 8,3% en Extremadura, según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en lo que va de año 2022 (enero-marzo), el ICN ha aumentado en Extremadura un 21,1%, respecto al mismo mes del año anterior.

Al mismo tiempo, la cifra de negocios ha aumentado respecto a marzo de 2021 en 15 comunidades autónomas y disminuye en las otras dos, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Finalmente, los mayores incrementos se producen en Región de Murcia (37,7%), Canarias (31,5%) y Andalucía (24,3%); mientras que los descensos se registran en Galicia (-7,0%) y Principado de Asturias (-1,2%).

A NIVEL NACIONAL



En el conjunto nacional, la cifra de negocios de la industria ha subido un 13,2 por ciento en marzo respecto al mismo mes de 2021, tasa 7,3 puntos inferior a la de febrero.



Con el avance interanual de marzo, la facturación de la industria suma 13 meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.



Por sectores, la energía ha disparado sus ventas un 94,9 por ciento interanual, mientras que los bienes intermedios han facturado un 14,7 por ciento más. A estos avances les siguen los bienes de consumo no duraderos (+9,6%) y los bienes de consumo duraderos (+9,3%). Los bienes de equipo, por contra, han recortado sus ventas un 5,2 por ciento respecto a marzo del año pasado.



Las ramas donde más han aumentado las ventas en tasa interanual han sido las coquerías y refino de petróleo (+94,9%); la fabricación de artículos de joyería, bisutería y de instrumentos musicales (+49%) y la fabricación de productos electrónicos de consumo (+39,3%), mientras que las únicas que las han recortado han sido la fabricación de vehículos de motor (-16,8%); la fabricación de aparatos domésticos (-3,9%), y la fabricación de maquinaria y equipo y la industria del tabaco, ambas con retrocesos del 2,9 por ciento.



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria ha subido un 11,1 por ciento interanual en el tercer mes del año, tasa 9,8 puntos inferior a la de febrero.



En los tres primeros meses del año, la cifra de negocios de la industria se ha incrementado una media del 18,2 por ciento, destacando los aumentos de las ventas en coquerías y refino de petróleo (+90,8%) y en la fabricación de artículos de joyería y bisutería (+58,6%). Por contra, los mayores descensos de las ventas en el primer trimestre los registran la fabricación de vehículos de motor (-11,5%) y la industria del tabaco (-1,9%).



LAS VENTAS SE HUNDEN UN 6,1% EN EL MES



En términos mensuales (marzo sobre febrero) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria ha registrado en el tercer mes del año un retroceso de sus ventas del 6,1 por ciento, su mayor caída mensual desde abril de 2020, en los inicios de la crisis sanitaria.



Por sectores, la energía ha elevado sus ventas un 11,3 por ciento respecto a febrero, mientras que los bienes intermedios, los bienes de consumo no duradero, los bienes de consumo duradero y los bienes de equipo han recortado su facturación un 8 por ciento, un 4,9 por ciento, un 4,6 por ciento y un 4,5 por ciento, respectivamente.



Las actividades que más han incrementado sus ventas respecto a febrero han sido el refino de petróleo (+11%), la fabricación de productos informáticos (+4,7%) y la industria del cuero y del calzado (+3,4%), en tanto que los mayores recortes mensuales se han registrado en la fabricación de bebidas (-20%), la fabricación de otros productos minerales no metálicos (-15,6%) y en la industria de la madera y el corcho (-13,1%).



LAS VENTAS SUBEN EN 15 COMUNIDADES



La cifra de negocios de la industria ha aumentado el pasado mes de marzo en 15 comunidades autónomas en tasa interanual y ha disminuido en Galicia (-7%) y Asturias (-1,2%).



Los mayores ascensos se han producido en Murcia (+37,7%), Canarias (+31,5%), Andalucía (+24,3%), Baleares (+23,1%), Navarra (+16,7%) y Madrid (+15,8%), mientras que los más moderados los han presentado Cantabria (+8%), Extremadura (+8,3%) y Comunidad Valenciana (+8,8%).